У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

Середньодобова температура повітря в Києві 3 січня склала +6,8°C. Такий показник на 9,8°C вище норми та відповідає погоді початку квітня.

Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря в Києві 3 січня склала +6,8°C. Раніше рекордною середньодобова температура в цей день була у 2022 році, коли стовпчики термометра піднялись до +4,3°C.

Максимально температура в столиці 3 січня піднялась до +10,7°C, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2022 року на 2,5°C.

Мінімальна температура повітря у Києві 3 січня не опускалась нижче 3,9°C. Попереднє рекордне значення відмітили у 2015 році, воно дорівнювало 2,3°C.

Попередні температурні рекорди в столиці зафіксували 2 січня.

Через високу температуру в столичному парку "Наталка" зацвіли сакури.

Фото: Київзеленбуд

"Причиною цього явища стала аномально тепла зима, яка "розбудила" дерева", – розповіли у Київзеленбуді.