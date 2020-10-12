Нинішнє століття може виявитися для людства останнім: генсек ООН про зміну клімату

Людство на Землі може не дожити до наступного століття, якщо вже зараз не розпочати боротьбу з глобальним потеплінням.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Центр новин ООН.

Антоніу Гутерріш нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримувати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Проте наразі цього ще не спромоглися досягти.

"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності.

Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища", - сказав Антоніу Гутерреш.

Фото: kwest/Depositphotos

За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. Водночас в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

"В останні 25 років на найбагатших 10% населення світу припадало більше половини викидів вуглецю в атмосферу, - а на частку найбідніших - 50% - всього 7%.

Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливого і сталого світ, але діяти потрібно швидко", - додав глава ООН.

Антоніу Гутерріш пропонує такий план:

пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

розрахунки кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальне співробітництво за принципами взаємодопомоги і солідарності.

допомога державам, які відстають в боротьбі за здоровий клімат на планеті.

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