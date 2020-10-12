Нинішнє століття може виявитися для людства останнім: генсек ООН про зміну клімату

Людство на Землі може не дожити до наступного століття, якщо вже зараз не розпочати боротьбу з глобальним потеплінням.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час форуму під егідою міжнародної кліматичної ініціативи TED Countdown.



"Якщо ми не почнемо протидіяти кліматичним змінам зараз, нинішнє століття може виявитися останнім століттям для людства", - зазначив генсек ООН.

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Антоніу Гутерріш нагадав, що, за даними вчених, необхідно утримувати підвищення глобальної температури на рівні 1,5 °C. Проте наразі цього ще не спромоглися досягти.

"Мільярди людей в усьому світі вже страждають від нашої бездіяльності.

Через вкорінену залежність від викопного палива ми тупцюємо на місці. Глобальні кліматичні зміни спричиняють безпрецедентні лісові пожежі, інтенсивні і часті циклони, повені, посухи та інші екстремальні погодні явища", - сказав Антоніу Гутерреш.

Фото: kwest/Depositphotos

За його словами, від кліматичної кризи не застрахована жодна країна світу. Водночас в кожній державі найбільше страждають найбідніші і найбільш вразливі верстви населення, які найменше причетні до виникнення проблеми зміни клімату.

"В останні 25 років на найбагатших 10% населення світу припадало більше половини викидів вуглецю в атмосферу, - а на частку найбідніших - 50% - всього 7%.

Ми все ще можемо побудувати більш безпечний, справедливий і сталий світ, але діяти потрібно швидко", - додав глава ООН.

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Антоніу Гутерріш пропонує такий план:

пріоритетні інвестиції в "зелені" робочі місця;

відмова від підтримки галузей промисловості, що забруднюють навколишнє середовище;

припинення субсидування підприємств, які займаються видобутком і переробкою викопного палива;

розрахунки кліматичних ризиків при прийнятті будь-яких фінансових і політичних рішень;

глобальне співробітництво за принципами взаємодопомоги і солідарності.

допомога державам, які відстають в боротьбі за здоровий клімат на планеті.

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