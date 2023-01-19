У школах Закарпаття виявили проблеми з навчанням українською мовою – омбудсмен

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
37057
19 січня 2023

У 37 школах Берегівського району, що на Закарпатті, секретаріат уповноваженого із захисту державної мови не виявив жодного класу, в якому навчання відбувалося б лише державною мовою.

Про це повідомляють на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

У 2022 році в школах Берегівського району проводили державну перевірку, де виявили певні недоліки та порушення чинного законодавства стосовно викладання там українською.

Стало відомо, що зі 108 шкіл, де є класи з угорською мовою навчання поряд з державною, у 37-ми немає жодного класу, в яких заняття проводили б лише українською.

  Фото: michaklootwijk/Depositphotos

Омбудсмен наголошує, що чинним законодавством не передбачено навчання в школах мовою національної меншини. 

Натомість закон вимагає створення окремих класів чи груп із навчанням мовою національної меншини поряд із державною. 

У таких класах обсяг навчального часу предметів, що вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.

Після перевірки виявили, що всупереч законодавству, в Берегівському районі діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова  "з угорською мовою навчання". 

При цьому керівництво однієї зі шкіл повідомило, що в усіх класах предмети викладаються одночасно 2 мовами: 70% – угорською, 30% – українською. 

Така форма навчання суперечить чинному законодавству, зокрема положенням частини шостої статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Після перевірки також виявили, що в окремих актах Міністерства освіти і науки України, всупереч законодавству, застосовуються визначення "школи з угорською мовою навчання". 

Це створює підстави для порушення школами норм законодавства про державну мову. Як наслідок, діти, які є представниками національної меншини можуть дискримінувати інших учнів, зазначили в омбудсмена.

За результатами державного контролю склали відповідний акт із рекомендаціями усунути виявлені недоліки. 

Нагадуємо, в Донецькій області покарали 6 поліцейських за ігнорування української мови.

Читайте також: Не мати нічого спільного з окупантом. Історії українців, які зрікаються російської


Реклама:


 587
КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
 4061
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
 1718
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Яким буде Театр Лесі Українки без Резніковича. Розповідає новий керівник Кирило Кашліков

Ганна Щокань
Криміналістам доводиться брати кістковий мозок, щоб впізнати загиблих в Ізюмі – поліція
Китай скасував трирічну заборону на фільми Marvel
У Медзакупівлях обіцяють забезпечити онокохворих ліками протягом січня-лютого 2023 року
Жителі Херсонщини отримали воду та продукти. Як працює відповідальний бізнес®
"Поки ми не приїхали, росіяни ходили нелякані": як працюють мінометники ЗСУ на фронті. ВІДЕО
САДИ

Піклувалася про сади попри травму і війну: історія ландшафтної дизайнерки з Києва, яка працює у Чехії

Яна Осадча
КУЛЬТУРА

Фотографувались із картинами про Луганськ та згадували селфі з минулих років – як у 2023 в музеях провели День селфі

Ганна Щокань