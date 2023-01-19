У школах Закарпаття виявили проблеми з навчанням українською мовою – омбудсмен

У 37 школах Берегівського району, що на Закарпатті, секретаріат уповноваженого із захисту державної мови не виявив жодного класу, в якому навчання відбувалося б лише державною мовою.

Про це повідомляють на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

У 2022 році в школах Берегівського району проводили державну перевірку, де виявили певні недоліки та порушення чинного законодавства стосовно викладання там українською.

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Стало відомо, що зі 108 шкіл, де є класи з угорською мовою навчання поряд з державною, у 37-ми немає жодного класу, в яких заняття проводили б лише українською.

Фото: michaklootwijk /Depositphotos

Омбудсмен наголошує, що чинним законодавством не передбачено навчання в школах мовою національної меншини.

Натомість закон вимагає створення окремих класів чи груп із навчанням мовою національної меншини поряд із державною.

У таких класах обсяг навчального часу предметів, що вивчаються державною мовою, має поступово збільшуватися від 20% у 5-му класі до 60% у старшій школі.

Після перевірки виявили, що всупереч законодавству, в Берегівському районі діє 4 школи, офіційні повні назви яких містять слова "з угорською мовою навчання".

При цьому керівництво однієї зі шкіл повідомило, що в усіх класах предмети викладаються одночасно 2 мовами: 70% – угорською, 30% – українською.

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Така форма навчання суперечить чинному законодавству, зокрема положенням частини шостої статті 5 Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Після перевірки також виявили, що в окремих актах Міністерства освіти і науки України, всупереч законодавству, застосовуються визначення "школи з угорською мовою навчання".

Це створює підстави для порушення школами норм законодавства про державну мову. Як наслідок, діти, які є представниками національної меншини можуть дискримінувати інших учнів, зазначили в омбудсмена.

За результатами державного контролю склали відповідний акт із рекомендаціями усунути виявлені недоліки.

Нагадуємо, в Донецькій області покарали 6 поліцейських за ігнорування української мови.