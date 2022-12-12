Українські полярники показали момент народження субантарктичного пінгвіняти. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 грудня 2022

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" постійно тішать читачів світлинами і відео з життя тамтешніх мешканців.

Не так давно вони показували, як субантарктичний пінгвін відкладає яйце, а тепер дослідники показали, як з'являються на світ пташенята. Відео цього зворушливого моменту полярники опублікували в Instagram.

На ньому можна побачити, як з яйця, що оберігає дорослий пінгвін, вилуплюється дитинча – субантарктичне пінгвіня. За словами полярників, дорослі птахи гніздують біля станції "Академік Вернадський".

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Момент народження наступного покоління кілегрудих зняли на відео біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь.

"Процес "народження" триває кілька годин, тому дослідники фільмували його по черзі, а найцікавіші моменти зібрав у короткий ролик сисадмін Володимир Хомко", – розповідають полярники.

Нагадаємо, раніше дослідники уже показували своїм підписникам у соцмережах новонароджених пінгвінят. Як розповідали дослідники, у грудні на станції "Академік Вернадський" розпочався справжній бебі-бум.

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