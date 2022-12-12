Українські полярники показали момент народження субантарктичного пінгвіняти. ВІДЕО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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12 грудня 2022

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" постійно тішать читачів світлинами і відео з життя тамтешніх мешканців.

Не так давно вони показували, як субантарктичний пінгвін відкладає яйце, а тепер дослідники показали, як з'являються на світ пташенята. Відео цього зворушливого моменту полярники опублікували в Instagram.

На ньому можна побачити, як з яйця, що оберігає дорослий пінгвін, вилуплюється дитинча – субантарктичне пінгвіня. За словами полярників, дорослі птахи гніздують біля станції "Академік Вернадський".

Момент народження наступного покоління кілегрудих зняли на відео біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь.

"Процес "народження" триває кілька годин, тому дослідники фільмували його по черзі, а найцікавіші моменти зібрав у короткий ролик сисадмін Володимир Хомко", – розповідають полярники.

Нагадаємо, раніше дослідники уже показували своїм підписникам у соцмережах новонароджених пінгвінят. Як розповідали дослідники, у грудні на станції "Академік Вернадський" розпочався справжній бебі-бум.

Читайте також: Буде Мартуся і Вовчик: у пінгвінів біля "Вернадського" з’явилися перші яйця. ФОТО


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