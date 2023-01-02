Космічний телескоп Хаббла зробив фото далекої галактики

Яна Осадча журналіст
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2 січня 2023

Космічний телескоп Хаббла зробив фото галактики NGC 6956, яка розташована на відстані приблизно 214 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомляє Space.com.

NGC 6956 – одна з спіральних галактик з перемичками, які отримали свою назву від дуже помітної "смуги" зірок, що перетинає галактичне ядро. Вони є одними з найпоширеніших типів галактик у відомому Всесвіті, та становлять приблизно 70% усіх галактик.

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На фотографії зображені зірки, яскравість яких змінюється через рівні проміжки часу.

 Повністю новий вид спіральної галактики NGC 6956 із смугою, оприлюднений 15 грудня 2022

Зміна яскравості допомагає астрономам вирахувати відстань до цих зірок від Землі.

Нагадаємо, космічний телескоп "Хаббл" зробив знімок космічного об’єкта, що нагадує "замкову щілину". 

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