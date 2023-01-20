"Мама була моїм життям": лист сина до загиблої у Дніпрі стоматологині

Син волонтерки і стоматологині Ірини Саламатенко, яка трагічно загинула внаслідок ракетного удару по будинку у Дніпрі 14 січня, написав листа до мами. Хлопчика, як і тата, звати Ігор.

Його лист оприлюднив батько на сторінці дружини у Facebook.

За словами чоловіка, син сам написав ці слова до мами і для тих, хто прийшов на прощання з нею 18 січня.

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"Вчора ми попрощались і провели в останній шлях нашу красуню. Наш син Ігор (так, він також Ігор) самостійно написав листа до мами та для всіх, хто зміг прийти на прощання. Я не виправив жодного слова. Це його текст, який я з його дозволу опублікую в ії пам'ять та на ії честь", – написав Ігор старший.

Фото, опубліковане Ігорем Саламатенко на сторінці загиблої дружини у Facebook

Ми публікуємо лист хлопчика до мами.

*** Неможливо передати словами, наскільки це величезна трагедія для нашої сім'ї, для нашого району, для нашого міста, для мене… Моя мама була найпрекраснішою, найгарнішою, найрозумнішою і найдобрішою дівчиною, яку я коли-небудь знав. Таку людину, як моя матуся, просто неможливо описати словами; немає таких філософів, які змогли б підібрати такі слова. Немає таких словників, які могли б містити ті слова, що підходять до її доброти, характеру та душі. Як каже мій тато, "вона була унікальною". Вона дійсно була просто ідеальна в усьому... Ми любили маму до нескінченності і будемо любити. Її посмішка змушувала посміхатися інших, її теплі слова змушували відчувати це саме тепло у грудях, а її краса і зовнішність заворожувала погляд. Вона була стоматологом і волонтером, яка допомагала нашим воїнам боротися за нас і нашу свободу. Наганяє чорноти настільки трагічна смерть, яка сталася з вини цих бункерних виродків, яких ми ніколи не пробачимо, і будемо проклинати до кінця часів всією сім'єю, всією Україною. Реклама: Ігор з мамою. Фото, опубліковане Ігорем Саламатенко на сторінці загиблої дружини у Facebook Проте я щасливий за маму – що за її, на превеликий жаль, таке коротке життя, вона жила ним у всіх наявних у світі барвах. Ми всією сім'єю часто подорожували, любили й любитимемо одне одного. Разом обіймалися, сміялися, плакали – завжди були разом, незважаючи на обставини та фізичні відстані між нами. Ми завжди були, є і будемо однією міцною сім'єю. Нехай ми тепер не можемо побачити маму в нашій квартирі, почути її прекрасний ангельський голос, не можемо поїсти мамин смачнючий борщик, якому могли позаздрити всі кухарі світу; тепер я не зможу почути її вічні "застели ліжко" і "почисти зуби"; я не можу написати їй, що в мене болить голова і запитати, які пігулки випити, щоб полегшало, але, тим не менш, вона залишилася з нами, вона нікуди не пішла. Ігор з дружиною. Фото, опубліковане Ігорем Саламатенко на сторінці загиблої дружини у Facebook Я впевнений, що мама просто зараз, у цьому залі, стоїть поруч зі мною і міцно обіймає. Я відчуваю її любов, теплоту, турботу. Я знаю, що вона пишається мною, пишається татом, пишається всіма нами, і я буду робити все, щоб, спостерігаючи з боку, Ірочка продовжувала мною пишатися. Вона була моїм життям і залишилася моїм життям. Нашим життям. Вона поруч із нами і всередині нас. Ми ніколи не забудемо маму, будемо любити її до кінця часів, поки не возз'єднаємося знову на м'яких і пухнастих хмарах. Я люблю тебе, спи спокійно, моє янголятко.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російська ракета забрала життя десятків людей, які проживали у будинку по вулиці Набережній Перемоги, 118. Серед них – 39-річна волонтерка і стоматологиня Ірина Саламатенко, яка просто проходила поруч. Жінку та її найкращу подругу Ольгу Усову вбило ударною хвилею.

Двоє дітей залишилися без мами, а її чоловік Ігор – без коханої дружини.