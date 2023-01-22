На стіні Маріуполя з’явився напис "Слава ЗСУ" – Андрющенко

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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22 січня 2023

На стіні казарми, де розташовуються російські військові, у тимчасово окупованому Маріуполі на стіні з’явився напис "Слава ЗСУ".

Про це у Telegram повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Кальміуській район. Стіна казарми росіян. Маріупольці нагадали, кого насправді чекає та кому вірить український Маріуполь! Доброго ранку ще одного дня, що наближає нашу перемогу!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі вчителі-колаборанти розповідають дітям про "символи РФ", поки ті мерзнуть.

  Надпис на стіні Маріуполя. Фото: Петро Андрющенко/Telegram

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