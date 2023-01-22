Учасник першої висадки на Місяць одружився у свій 93-ій день народження

Колишній американський астронавт, Базз Олдрін, який одним з перших ступив на Місяць, одружився в день свого 93-річчя.

Про це чоловік написав у Twitter.

Базз Олдрін повідомив, що одружується з давньою подругою, 63-річною лікаркою, Анкою Фор.

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"Ми з'єдналися у священному шлюбі на невеликій приватній церемонії в Лос-Анджелесі й радіємо наче підлітки, що втекли від батьків", – написав Олдрін.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn — Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023

Для чоловіка це четвертий шлюб. Зі своєю першою дружиною, Джоан Енн Арчер, Олдрін був разом 20 років. Другою жінкою стала Беверлі Ван Зіле у 1975 році. Їхній шлюб тривав 3 роки. З 1988 по 2012 рік астронавт мав родину з Лоїс Дріггс Кеннон.

Нова дружина Анка Фор молодша за чоловіка на 30 років. З 2019 року вона працює в компанії Олдріна Buzz Aldrin Ventures LLC та обіймає посаду віцепрезидентки компанії.

Астронавт має трьох дітей від Джоан Енн. А також онука, три правнуки та одну правнучку.

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Олдрін став відомим у всьому світі після участі в місячній місії "Аполлон-11" на Місяць у липні 1969 року разом із колегами-астронавтами Нілом Армстронгом і Майклом Коллінзом.

Базз Олдрін / Depositphotos

Базз Олдрін - друга людина, яка ступила на Місяць і єдиний нині учасник місії, який залишився в живих.

У 2002 році Олдріна звинуватили у нападі на чоловіка, який вимагав від астронавта присягнути на Біблії, що висадка на Місяць не була постановкою. Олдріну вдалося уникнути судового переслідування.

Потерпілим був сценарист Барт Сібрел, прихильник теорії змови: він був переконаний, що висадки на Місяць насправді не було, а кадри, які транслювалися на весь світ, були зняті у кіностудії.

Базз Олдрін завершив кар'єру в NASA в 1971 році, після чого очолив Школу льотчиків-випробувачів ВПС США на базі Едвардс (штат Каліфорнія). 1972 року він пішов у відставку.

Нагадаємо, у NASA прогнозують, що люди будуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті.