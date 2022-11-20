У NASA прогнозують, що люди будуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті

У NASA очікують, що до кінця цього десятиліття люди зможуть залишатися жити на Місяці тривалий час. Йдеться, передусім, про науковців, які досліджуватимуть супутник Землі.

Відповідний прогноз у коментарі BBC News озвучив представник NASA Говард Ху, який очолює програму місячного космічного корабля "Оріон" (Orion).

За його словами, запуск ракети Space Launch System 16 листопада, на вершині якої розташований "Оріон", був історичним днем для польотів людини в космос. Водночас додав, що для підтримки наукових місій знадобляться житлові приміщення.

Нагадаємо, NASA цього разу запустили корабель без людей – всередині манекени та роботи, які реєструватимуть вплив польоту на тіло людини. Вони мають зібрати дані, необхідні для запуску живого екіпажу.

Наразі "Оріон" знаходиться на відстані близько 134 тисячі кілометрів від Місяця.

За словами Говарда Ху, спостерігати за запуском місії "Артеміда" було "неймовірним відчуттям" і "мрією".

"Це перший крок, який ми робимо до довгострокового дослідження глибокого космосу не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу.

Ми працюємо над сталою програмою, і це транспортний засіб, який перевезе людей, який знову висадить нас на Місяць", – підкреслив представник NASA.

Коментуючи місію, Ху повідомив, що усі системи працюють, а команда "Артеміди" готується до наступного запуску двигунів "Оріона", щоб вивести космічний корабель на далеку орбіту Місяця.

Говард Ху. Фото: NASA

Він зізнався, що спостереження за місією із Землі "справді викликає хвилювання та відчуття "Вау, ми повертаємося на Місяць". Щойно безпеку компонентів і систем "Артеміди" буде перевірено та доведено – планується, що "люди будуть жити на Місяці в цьому десятилітті", заявив Ху.

Астронавти можуть знову висадитися на Місяць вперше за 50 років.

Також він пояснив, що одна із ключових причин повернення на Місяць полягає в том, аби з'ясувати, чи є вода на південному полюсі супутника. Вона може бути перетворена в паливо для кораблів, які могли б летіти глибше у космос – наприклад, на Марс.

"Ми відправлятимемо людей на поверхню, і вони житимуть на цій поверхні та займатимуться наукою. Для нас справді буде дуже важливо навчитися трохи виходити за межі орбіти нашої Землі, а потім зробити великий крок, коли ми підемо на Марс.

Місії "Артеміда" дає нам мати стійку платформу та транспортну систему, яка дозволяє нам навчитися працювати в цьому глибокому космічному середовищі", – підсумував Говард Ху.

Нагадаємо, після орбіти Місяця космічний корабель розпочне зворотну подорож, яка звершиться приблизно за 25,5 днів. Очікується, що 11 грудня капсула впаде у Тихий океан біля узбережжя Сан-Дієго, де на неї чекатимуть спеціальні команди, аби доставити в безпечне місце.