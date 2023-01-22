На небі скоротилася кількість зірок, які можна побачити неозброєним оком – дослідження

Протягом останнього десятиліття кількість зірок у небі, які можна побачити неозброєним оком, значно скоротилася. Причиною стало світлове забруднення.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science, пише BBC.

Протягом 12 років вчені та астронавти-любителі досліджували зоряне небо й встановили, що яскравість неба щороку зменшується на 10%. Причиною цього є світлове забруднення. Починаючи з 2011 року воно зростає, тому на небі можна побачити все менше зірок з кожним роком.

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"Це означає, що дитина, яка народилася в місцевості, де було видно 250 зірок, ймовірно побачить менше 100 зірок у тому ж місці через 18 років", – йдеться в повідомленні.

Ілюстративне фото / Depositphotos

За словами дослідника світлового забруднення Фабіо Фальчі, люди не звикли сприймати цю проблему серйозно.

"Дивлячись на нічні фото та відео Землі з Міжнародної космічної станції, зазвичай люди вражені красою міських вогнів. Вони не сприймають це зображення як забруднення. Це як милуватися красою веселкових кольорів, які утворює бензин у воді, і не визнавати, що це хімічне забруднення", – заявив Фабіо Фальчі.

Світлове забруднення – це різновид фізичного забруднення та часового зсуву природної освітленості певної території внаслідок дії штучних джерел світла, що змінюють життя рослин і тварин.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" виявив зірку у формі пончика, яку поглинає чорна діра.