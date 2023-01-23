Почав вити, бо був поранений: до українських військових прибіг пес з боку окупантів. ВІДЕО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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23 січня 2023

На лінії фронту до тероборонівців із Дніпра прибіг поранений пес з позицій окупантів. Українські військові назвали його Патроном. 

Про це повідомляє Окрема бригада територіальної оборони міста Дніпро. 

Найімовірніше, тварина бігла територією, що прострілюється з усіх видів зброї. Під передньою лапою в собаки знайшли поранення. 

Тероборонівці нагодували Патрона, віддавши останні три сосиски, які знайшли на позиціях. Крім цього, собаку покупали й надали необхідну медичну допомогу. 

"На наші бойові позиції прибіг близько восьмої години вечора. Під зливою. Почав вити, бо був поранений. Пес біг з боку ворога", – розповів військовослужбовець Захар.

Наступного дня бійці мали ротацію, але собаку на службі не залишили. 

"Він сам заскочив в машину й ми поїхали додому", – додав військовослужбовець.

Нагадаємо, військові Національної гвардії показали двох цуценят, яких врятували у Запорізькій області.

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