Почав вити, бо був поранений: до українських військових прибіг пес з боку окупантів. ВІДЕО

На лінії фронту до тероборонівців із Дніпра прибіг поранений пес з позицій окупантів. Українські військові назвали його Патроном.

Про це повідомляє Окрема бригада територіальної оборони міста Дніпро.

Найімовірніше, тварина бігла територією, що прострілюється з усіх видів зброї. Під передньою лапою в собаки знайшли поранення.

Тероборонівці нагодували Патрона, віддавши останні три сосиски, які знайшли на позиціях. Крім цього, собаку покупали й надали необхідну медичну допомогу.

"На наші бойові позиції прибіг близько восьмої години вечора. Під зливою. Почав вити, бо був поранений. Пес біг з боку ворога", – розповів військовослужбовець Захар.

Наступного дня бійці мали ротацію, але собаку на службі не залишили.

"Він сам заскочив в машину й ми поїхали додому", – додав військовослужбовець.

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