Допомагають рити окопи: нацгвардійці показали врятованих цуценят. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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26 листопада 2022

Військові Національної гвардії показали двох цуценят, яких врятували у Запорізькій області.

Ця історія трапилась в одному з селищ, яке постійно потерпає від обстрілів окупантів, розповідають у пресслужбі Нацгвардії.

Спершу на позиції гвардійців прибилася знесилена собака – військові допомогли їй та надали прихисток. 

"До зустрічі з українськими бійцями вона була ляклива та дуже зголодніла. Але наші хлопці повернули їй віру в людей, згодом собака перестала боятися й у хвостатої знову з’явилася віра в людей", – кажуть у Нацгвардії.

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 Чотирилапі помічники з Запорізької області. Фото: Національна гвардія України

За деякий час з’ясувалося, що у собаки є цуценята, яких вона також привела до військових. Нацгвардійці вважають – це вияв довіри.

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 Бійці врятували маму цуценят, яка потім привела малюків

"Потіха неймовірна! Та ще помічники які! Один допомагає окопи рити, а інший охороняє територію. 

Для них ми облаштували нове житло, тепер вони мають справжній затишний дім, який, ймовірно, втратили в селищі", – каже один із бійців.

 Тепер цуценята ходять слідом за своїми рятівниками

Тепер чотирилапі ходять слідом за своїми рятівниками. Для бійців вони – антистрес, а також додаткові очі та вуха.

 "Потіха неймовірна! Та ще помічники які!" – кажуть військові про тварин

"Наші захисники не тільки сміливі та професійні воїни, але й мають надзвичайно чуйне та добре серце", – додають у пресслужбі НГУ.

Нагадаємо, поліціянти з Донеччини показали врятоване цуценя – чотирилапого талісмана Рема.

А бійці Національної гвардії врятували на Луганщині родину, яка опікувалась 21-ю собакою.

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