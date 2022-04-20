"Його називають великим котом": як лабрадор Красавчик допомагає бійцям на передовій

З початку повномасштабного вторгнення тварини теж допомагають військовим захищати Україну від окупантів.

6-річний лабрадор Красавчик – один із чотирилапих "захисників".

Раніше пес жив із коханою військовослужбовця Бескида, а тепер тішить захисників на передовій.

Історію "бойового" собаки розповіли на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

Військові жартома називаються Красавчика великим котом, адже він дуже лагідний та спокійний.

Утім, пес не лише розважає бійців, але й допомагає їм на виїздах.

"Він себе "чотко" почуває. Йому все подобається, його все влаштовує", – з усмішкою розповідає Бескид.

Звісно, на особливо складні завдання військовий рідко бере собаку – той любить бігати, гавкати і може демаскувати господаря.

Однак на одному з таких завдань Красавчик врятував життя своєму господарю.

"Я стояв висунутий з окопа, десь по груди… Він взяв і зробив так, щоб я в цей момент зайшов в безпечне місце", – розповідає захисник.

За його словами, собака все розуміє і відчуває небезпеку.

Інколи Красавчик може й бешкетувати: якщо його не беруть на бойові завдання, він ображається.

Пес обмазується пилом чи брудом і лежить на спальнику господаря, а потім – вдає "невинного".

"Собака – це розрада. Дуже приємно коли він поруч із тобою. Дійсно собака – це дуже хороший і вірний друг людини", – каже Бескид.

Він також із сумом додає, що через знищення українських міст росіянами багато тварин залишилися безпритульними.

Їхні господарі або евакуюються і покидають улюбленців, або гинуть.

Нагадаємо, зірковим собакою-захисником також став пес Патрон, який працює з ДСНС.

Чотирилапий рятувальник породи Джек Рассел допомагає піротехнікам шукати міни на Чернігівщині.

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