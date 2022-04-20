"Його називають великим котом": як лабрадор Красавчик допомагає бійцям на передовій

З початку повномасштабного вторгнення тварини теж допомагають військовим захищати Україну від окупантів.
6-річний лабрадор Красавчик – один із чотирилапих "захисників".
Раніше пес жив із коханою військовослужбовця Бескида, а тепер тішить захисників на передовій.
Історію "бойового" собаки розповіли на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".
Військові жартома називаються Красавчика великим котом, адже він дуже лагідний та спокійний.
Утім, пес не лише розважає бійців, але й допомагає їм на виїздах.
"Він себе "чотко" почуває. Йому все подобається, його все влаштовує", – з усмішкою розповідає Бескид.
|Скріншот: відео "Українського свідка"
Звісно, на особливо складні завдання військовий рідко бере собаку – той любить бігати, гавкати і може демаскувати господаря.
Однак на одному з таких завдань Красавчик врятував життя своєму господарю.
|Скріншот: відео "Українського свідка"
"Я стояв висунутий з окопа, десь по груди… Він взяв і зробив так, щоб я в цей момент зайшов в безпечне місце", – розповідає захисник.
За його словами, собака все розуміє і відчуває небезпеку.
Інколи Красавчик може й бешкетувати: якщо його не беруть на бойові завдання, він ображається.
Пес обмазується пилом чи брудом і лежить на спальнику господаря, а потім – вдає "невинного".
"Собака – це розрада. Дуже приємно коли він поруч із тобою. Дійсно собака – це дуже хороший і вірний друг людини", – каже Бескид.
Він також із сумом додає, що через знищення українських міст росіянами багато тварин залишилися безпритульними.
Їхні господарі або евакуюються і покидають улюбленців, або гинуть.
Нагадаємо, зірковим собакою-захисником також став пес Патрон, який працює з ДСНС.
Чотирилапий рятувальник породи Джек Рассел допомагає піротехнікам шукати міни на Чернігівщині.
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