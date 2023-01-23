Українські студенти здобули 6 нагород на Універсіаді-2023 у США

Українські студенти вибороли 6 нагород на Всесвітній зимовій універсіаді, яка тривала з 11 до 22 січня в Лейк-Плесіді в Нью-Йорку.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
"Шість медалей, з яких 1 золота, 1 срібна і 4 бронзові, маємо також четверті, пʼяті та шості місця – це чудовий результат!" – значив очільник міністерства.
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Спортсмени змагались у 8 видах спорту з 12:
|Учасники універсіади. Фото: Сергій Шкарлет
- біатлон;
- гірськолижний спорт;
- лижне двоборство;
- лижні гонки;
- сноубординг;
- фігурне катання;
- хокей із шайбою;
- шорт-трек.
В українській команді виступали 60 студентів з 22 університетів країни. До перемог українців долучились 29 тренерів.
Загалом у змаганнях виступили 1,5 тисячі учасників із 540 університетів і 43 країн.
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