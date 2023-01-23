Українські студенти здобули 6 нагород на Універсіаді-2023 у США

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 січня 2023

Українські студенти вибороли 6 нагород на Всесвітній зимовій універсіаді, яка тривала з 11 до 22 січня в Лейк-Плесіді в Нью-Йорку. 

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Шість медалей, з яких 1 золота, 1 срібна і 4 бронзові, маємо також четверті, пʼяті та шості місця – це чудовий результат!" – значив очільник міністерства.

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Спортсмени змагались у 8 видах спорту з 12:

 Учасники універсіади. Фото: Сергій Шкарлет
  • біатлон;
  • гірськолижний спорт;
  • лижне двоборство;
  • лижні гонки;
  • сноубординг;
  • фігурне катання;
  • хокей із шайбою;
  • шорт-трек.

В українській команді виступали 60 студентів з 22 університетів країни. До перемог українців долучились 29 тренерів. 

Загалом у змаганнях виступили 1,5 тисячі учасників із 540 університетів і 43 країн.

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