"Іду на ви!": НБУ випустив нову пам’ятну монету, присвячену ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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22 липня 2022

Національний банк України випустив нову монету, присвячену українським бійцям Сили спеціальних операцій.

Монету номіналом в 10 гривень ввели в обіг 22 липня, повідомили на Facebook-сторінці НБУ.

Гаслом монети є відомий вираз київського князя Святослава Хороброго: "Іду на ви!". 

Цей крилатий вислів використовують і українські бійці ССО.

Фото: НБУ

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У Нацбанку розповідають, що цей історичний вираз і сьогодні залишається символом звитяги, шляхетності та мужності воїнів ЗСУ.

"Присвячена окремому роду сил ЗСУ, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються висококваліфікованими фахівцями, здатними виконувати складні, небезпечні, інколи політично чутливі операції", – йдеться в повідомленні.

На аверсі монети зображена емблема ССО, а на реверсі – образ Святослава з мечем та щитом, на тлі якого зображено спецпризначенця.

Вигляд монети розробили ще до початку повномасштабної війни, однак карбували її вже під звуки сирен повітряної тривоги.

Оформлення обирали з-поміж ескізів 5 авторів у співпраці з представниками ССО.

Фото: НБУ

Перемогли роботи Андрія Єрмоленка, який зобразив емблему ССО для аверсу, та Ольги Коваленко, яка представила дизайн реверсу з князем Святославом.

Виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем, усього таких монет виготовили 1 мільйон штук.

Нагадаємо, раніше НБУ презентував дві патріотичні пам'ятні монети, присвячені пісні "Ой у лузі червона калина", яка стала символом незламності українців.

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