Тремтіли руки від адреналіну: один з "привидів Києва" розповів про оборону столиці у перші дні війни

Український пілот з позивним Бджоляр, один з "привидів Києва" розповів, про захист столиці і про те, яка роль в обороні належала авіації.

Інтерв’ю з воїном публікує Повітряне командування "Центр".

За словами пілота, у перші дні війни удари ворога були спрямовані не просто на столицю, а по всій системі протиповітряної оборони.

Росіяни мали абсолютну перевагу в озброєнні і військовій техніці. Однак наші пілоти "закрили небо" і врятували столицю.

"Привид Києва"

"Агресор добре усвідомлював можливості нашої авіації і намагався ліквідувати її в першу чергу. Це були численні ракетні атаки по авіаційній структурі. Намагання знищити наші літаки в місцях базування. Але нам вдалося майже всю техніку своєчасно вивести з під удару, врятувати людей і відповідно відновити все", – розповідає Бджоляр.

Пілот каже, у перші дні війни аеродром опинився в зоні ураження, саме тому "привидам" довелося виконувати зльоти і посадки, відхід з району аеродрому на гранично малих висотах – приблизно 30 метрів над землею.

"До війни у Василькові жартували: "Ваші пілоти так низько літають, що роздивляються наших жінок у вікнах будинків". Під час бойових дій – було вже не до жартів, але саме та муштра, навченість і набутий досвід допомогли вижити, не дозволити ворогу панувати у повітрі над столицею та зоною нашої відповідальності", – каже військовий.

У пілотів не вистачало часу на відпочинок, спали по 2-3 години на добу, а також не встигали нормально поїсти. За словами військового, бували випадки, коли 2 українських літака стикалися з 6 ворожими, а іноді навіть один вилітав проти 7.

Пілот згадує, як одного дня отримав завдання по знищенню пари російських штурмовиків Су-25, які прямували до центра Києва, ймовірно, щоб атакувати мости на Дніпрі.

"Ми вирушили на завдання з перехопленням. Почався повітряний бій з переміщенням на північ, в бік Вишгороду. Одну "сушку" нам вдалося вразити ракетою. Дещо згодом колеги із ССО підтвердили, що вона впала на півночі Київщині", – згадує пілот.

Згодом бій перемістився на гранично малі висоти і тоді Бджоляру вдалося обхитрувати ворога та взяти його на приціл. Російський пілот почав тікати, але не впорався з керуванням літака, притиснувся до землі і розбився. Таким чином, ворога було знищено без застосування зброї.

"Впевнений українська земля не стала для нього пухом", – говорить українець.

Коли пілот вступає у повітряний бій з ворогом у небі над містом, є ризик того, що літак може впасти у густонаселений район.

"У багатьох із нас рідні і близькі живуть у великих містах, зокрема і у Києві. Ми цю дилему прекрасно розуміємо. Але, коли ти сідаєш в кабіну винищувача, то всі емоції залишаєш за бортом. Методична бойова підготовка перетворює тебе у частину великого авіамеханізму, де все доведено до автоматизму. У бою ухвалюємо лише раціональні рішення", – розповідає пілот.

За його словами, якщо у небі летить ворожий бомбардувальник, а не винищувач, він може завдати більше шкоди цивільним, якщо почне бомбити.

"Вагань не буде. На жаль, війна не можлива без жертв. Але ми здатні змінити реальність і зменшити їх кількість", – говорить Бджоляр.

Пілот каже, що у перші дні війни пілоти взагалі емоцій не відчували.

"Єдина реакція організму, яку помітили у перші дні протистояння (при чому у всіх!), як наші руки тремтять від надлишку адреналіну. Але це все доти, доки не сідали до кабіни винищувача. Бойова робота заспокоювала", – згадує Бджоляр.

Нагадаємо,"привид Києва" – символ українського пілота, захисника, який з'являється там, де на нього не чекають, і знищує ворога у небі над Україною.

За офіційними даними, "привид Києва" – збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають українське небо.