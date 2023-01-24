Чи видаватимуть повістки в "Дії" і які послуги будуть доступні призовникам?

30 грудня Кабмін ухвалив новий Порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд визначив, кому з жінок треба стати на військовий облік, змінив вік постановки на військовий облік для чоловіків і запровадив кілька інших нововведень.

У новому порядку прописана можливість електронного обміну даними військовозобов’язаних – зокрема, через застосунок "Дія".

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Які послуги будуть доступні військовозобов’язаним/призовникам онлайн і чому повістки не видаватимуть через "Дію" – пояснив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі "УП.Життя".

Фото: Мінцифри

Зміна місця реєстрації через "Дію"

"Насправді нічого глобально не змінилося, крім відображення військового квитка. Стосовно правил військового обліку, головна зміна – це зміна місця проживання", – каже керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Ідея була в тому, що якщо людина хоче змінити місце проживання, їй не треба зніматися з обліку, а потім ставати на облік в іншому місці. Якщо військовозобов’язаний змінює адресу через "Дію", реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нові дані.

За словами Мстислава Баніка, цю послугу "Дія" презентувала 8 лютого, але з 24 лютого призупинила, адже під час воєнного стану змінювати місце проживання можна тільки з дозволу військкомату.

Електронний військовий квиток

"Зараз уже вся нормативка включає опції електронного відображення документів і запуску електронних послуг.

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Чи зробимо ми його? Так. Які будуть строки – поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони. Але сказати, що це якийсь нагальний короткостроковий план, наразі не можу", – пояснив Мстислав Банік.

Обмін даними між військкоматами та Єдиним реєстром

У Новому порядку передбачено обмін даними між Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників та резервістів й іншими державними базами даних та реєстрами.

За словами Мстислава Баніка, цей механізм уже працює.

"Це насправді уже працює. Утворився інфопривід, тому що видали постанову, яка впорядкувала інформацію.

Є реєстр, є протоколи взаємодії. Єдине що під час воєнного стану військовозобов’язаним заборонено змінювати місце реєстрації, тому цю послугу в "Дії" ви наразі не бачите", – додає представник Мінцифри.

Чи будуть повістки в Дії?

Ні, повісток в "Дії" не видаватимуть. Також через "Дію" не можна буде стати на військовий облік.

"Дія – це все-таки не спосіб доставки повісток. Основна мета – надавати зручні зрозумілі сервіси, а не займатися такими речами як повістки, щоб швидше їх доставити.

Є установлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", – каже керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри.