Військовий облік 2023: що змінилося і чи будуть видавати повістки в "Дії"

ДОПОВНЕНО

Напередодні Нового року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У постанові №1487 Уряд передбачив військовий облік жінок-медиків, створення Єдиного держреєстру військовозобов'язаних та деякі інші оновлення.

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Тепер хлопці ставатимуть на облік з 16 років, а у військовозобов’язаних з’явиться можливість уточнювати дані для військкоматів через "Дію".

Чи будуть видавати повістки в "Дії"? Що зміниться для жінок та чоловіків і що передбачають нові правила обліку?

Про це "Українській правді. Життя" розповіли:

адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак;

керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Більшість положень залишились незмінними. Кардинальні нововведення – стосовно військового обліку жінок і можливості обміну даними через державні реєстри та бази даних у "Дії". Майже все інше було прописане і в попередній редакції, – сказав Андрій Новак.

Що передбачає новий Порядок військового обліку

Колаж: Андрій Калістратенко/УП

Облік жінок

У новому порядку прописано, що жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевти будуть військовозобов’язаними, тобто мають стати на військовий облік.

"Минулого року були новини про військовий облік жінок і було незрозуміло, хто кого буде мобілізовувати і як ставити на облік. Це врахували і виокремили категорії.

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Під обов’язковий військовий облік зараз підпадають тільки жінки медичних та фармацевтичних спеціальностей – тобто які закінчили медичні виші або фармацевтику", – пояснює юрист.

Інші жінки, які мають спеціальність, споріднену з військовою, можуть стати на облік за бажанням.

Жінки-медики, лікарі, медсестри та фармацевти мають стати на військовий облік. Фото: IgorVetushko /Depositphotos

Які обов’язки будуть у жінок-медиків та фармацевтів?

На військовозобов’язаних жінок покладаються ті ж обов’язки, що й на чоловіків: ставати на військовий облік, проходити підготовку до служби, повідомляти військкомати про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Водночас прийняття жінок на службу, як і раніше, має відбуватися добровільно. З 2014 року жодну жінку не мобілізували до війська примусово і в цьому немає потреби, раніше запевняла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ще одна зміна до порядку стосується студенток, які отримують медичну та фармацевтичну освіту.

Тепер за 2 місяці до завершення навчання університети мають подавати списки з переліком таких жінок до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП). Раніше це було обов’язково робити за 3 місяці.

Після завершення навчання таким жінкам видається тимчасове посвідчення військовозобов’язаної, їх вносять до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Посвідчення видають у військкоматі, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень – 30 діб.

Отримавши посвідчення, жінка має у 7-денний термін з’явитися з ним до військкомату для постановки на військовий облік.

Жінки, які отримали медичну/фармацевтичну спеціальність до ухвалення порядку (до 30 грудня 2022 року) і не перебували на військовому обліку – можуть працевлаштуватися без постановки на облік до 2026 року.

"Залишаються ті ж самі норми для роботодавців, коли без військово-облікових документів людину не могли прийняти на роботу. У випадку з жінками, у медиків і фармацевтів не вимагатимуть цей документ до 2026 року.

Для них зробили такий перехідний період. Вони можуть не ставати на військовий облік до 2026 року, але бажано це зробити", – каже юрист.

Зменшення віку для постановки на військовий облік

У новому порядку зазначено, що чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

Тобто якщо раніше вік постановки на облік починався з 17 років, то зараз – з 16 років.

"Треба йти до військкомату не в момент, коли виповнилось 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17 років. Наприклад, якщо у 2022 році хлопцю виповнилося 16, то у 2023 він має стати на військовий облік.

Однак ця зміна для постановки на військовий облік не змінює інші норми, відповідно до яких людину можуть мобілізувати або призвати на строкову службу тільки з 18 років", – каже Андрій Новак.

На його думку, це нічого суттєво не змінює для самих хлопців, але ця зміна потрібна ТЦКСП, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих завчасно.

"Постановка хлопців на військовий облік проводиться централізовано – зазвичай школою. Класом направляється група хлопців до військкомату і вони разом стають на облік – просто тепер це відбуватиметься трохи раніше", – пояснює юрист.

Отже, хто зараз має ставати на військовий облік?

чоловіки віком від 16 до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі – 60 років;

жінки, які отримали медичну або фармацевтичну спеціальність.

Місцева влада може перевіряти дані військовозобов’язаних

Виконавчі органі сільських, селищних, міських рад можуть перевіряти, чи стоїть людина на військовому обліку

У новому порядку прописано, що органи місцевого самоврядування зможуть звіряти дані військовозобов'язаних.

Юрист каже, що виконавчі органі сільських, селищних, міських рад можуть перевіряти, чи стоїть внутрішньо переміщена особа на військовому обліку, чи збігається інформація у військкоматі про її місце проживання з реальними даними.

Місцева влада може брати на військовий облік громадян, які приїхали на нове місце проживання, і виключати їх, коли вони виїжджають.

Ці ж виконавчі органи місцевої влади мають виявляти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не стоять на обліку.

Також вони мають у семиденний строк інформувати ТЦКСП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про військовозобов’язаних, які прибули до них або вибули.

"Звіряння облікових даних карток первинного обліку у випадках, передбачених абзацами другим – четвертим підпункту 11 пункту 24 цього Порядку, здійснюється шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови", – йдеться у постанові.

Так виконавчі органі сільських, селищних, міських рад перевірятимуть наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Вони мають вносити до карток первинного обліку зміни облікових даних, виявлені під час звіряння.

Ці дані потрібно надсилати щомісяця до 5 числа до відповідних ТЦКСП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки. Водночас Андрій Новак каже, що органи самоврядування і раніше мали такі повноваження.

Електронний обмін даними

Тепер хлопці ставатимуть на облік з 16 років, а у військовозобов’язаних з’явиться можливість уточнювати дані для військкоматів через "Дію"

Новий порядок запровадив можливість обміну даними між Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних, призовників та резервістів і різноманітними державними базами даних та реєстрами.

Це необхідно для оперативного та актуального обміну інформацією – і це планують робити, зокрема, через портал електронних послуг "Дія".

Іноді трапляється так, що людина опиняється на військовому обліку у двох військкоматах одночасно. Це нововведення покращить комунікацію між військкоматами, каже юрист.

"Питання – коли Єдиний реєстр і взаємодія між ним та "Дією" запрацює повноцінно.

Наразі обов’язок по створенню механізмів і технічного опису такої взаємодії має встановлюватися Міноборони. Але коли його розроблять – невідомо", – каже юрист.

Водночас керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік запевняє, що механізм взаємодії військкоматів з Єдиним реєстром уже є.

"Це насправді уже працює. Утворився інфопривід, тому що видали постанову, яка впорядкувала інформацію.

Є реєстр, є протоколи взаємодії. Єдине що під час воєнного стану військовозобов’язаним заборонено змінювати місце реєстрації, тому цю послугу в "Дії" ви наразі не бачите", – додає представник Мінцифри.

Також військовозобов’язані зможуть повідомляти військкомати про зміну місця проживання.

"Не потрібно буде ходити у військкомат, щоб змінити місце своєї реєстрації чи переїхати проживати в якусь іншу адміністративну одиницю. Така цифровізація, на мою думку, це однозначний плюс.

Це дозволить зберегти час громадянам, які раніше повинні були постійно відстоювати в чергах до військкоматів, які працюють два дні на тиждень по 2-3 години в день, і пришвидшить роботу самих центрів комплектування", – каже Андрій Новак.

Замість того, щоб обслуговувати велику кількість людей по однотипних запитах, ТЦКСП зможуть автоматично вносити цю інформацію вже до облікових справ.

"Ідея була в тому, що якщо людина хоче змінити місце проживання, їй не треба зніматися з обліку, а потім ставати на облік в іншому місці. Коли людина змінила адресу через "Дію", реєстр військовозобов’язаних автоматично отримає нову адресу. Тобто це і актуалізація даних, і спрощення для людей", – додає Мстислав Банік.

За його словами, цю послугу "Дія" презентувала 8 лютого перед повномасштабним вторгненням і вона працювала.

Однак з 24 лютого дію цієї послуги призупинили, оскільки під час воєнного стану чоловіки можуть змінювати місце проживання тільки з дозволу військкомату.

Також у "Дії" з’явиться новий сервіс – відображатиметься електронний військовий квиток, який можна буде показувати замість паперового документа.

"Що стосується військового квитка. Зараз уже вся нормативка включає опції електронного відображення документів і запуску електронних послуг.

Чи зробимо ми його? Так. Які будуть строки – поки невідомо, це питання пропрацьовується з Міністерством оборони. Але сказати, що це якийсь нагальний короткостроковий план по запуску, наразі не можу", – пояснив Мстислав Банік.

Водночас у Мінцифрі заспокоюють: повістки через "Дію" НЕ розсилатимуть.

"Дія – це все-таки не спосіб доставки повісток. Основна наша мета – надавати зручні зрозумілі сервіси, а не займатися такими речами, як повістки, щоб швидше їх доставити.

Є установлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", – прокоментував Мстислав Банік.

Також розробники не планують додавати у "Дію" можливість постановки на військовий облік онлайн.

На роботу не прийматимуть без військово-облікового документа

Щороку підприємства повинні надсилати до ТЦКСП списки військовозобов’язаних

Роботодавці під час прийому на роботу перевіряють наявність у потенційних працівників військово-облікові документи. Це може бути або приписне посвідчення, або ж військовий квиток. Ці вимоги були прописані у попередній редакції і залишаються зараз.

На роботодавцях як і раніше лежить обов’язок вести облік військовозобов’язаних на підприємствах – це стосується як державних установ, так і приватного сектору.

"Кадровик має вести відповідний облік усіх військовозобов’язаних, чоловіків і жінок, актуалізовувати дану інформацію, вносити ці зміни у відповідні картки та сповіщати про зміни центри комплектування, які територіально прив'язані до саме цього підприємства", – каже юрист.

Щороку підприємства повинні надсилати до ТЦКСП списки військовозобов’язаних.

Якщо вони цього не роблять, то керівника можуть оштрафувати на суму від 5100 гривень до 8500 гривень.

Консульський облік для військовозобов’язаних

Консульський облік – це своєрідна реєстрація у консульстві. Вона необхідна для того, щоб держава знала, скільки її громадян живе у тій чи іншій країні.

На консульський облік мають стати громадяни, які переїжджають на постійне місце проживання за кордон.

"Стосовно дорослих такого обов’язку немає, але це бажано зробити, щоб мати можливість голосувати і щоб держава знала, скільки громадян там живе і могла вчиняти певні дії по захисту своїх громадян", – каже Новак.

Відповідно до нового порядку, військовозобов'язані мають ставати на консульський облік. А консульські установи мають інформувати громадян про початок чергового призову на строкову службу.

Це стосується чоловіків призовного віку від 18 до 27 років, які не мають відстрочки від служби.

"Звісно, це на майбутнє, бо порядок розроблявся не тільки для використання під час воєнного стану, а і під час мирного часу, коли чоловіки зможуть переїжджати за кордон і відновиться строкова служба", – каже юрист.

Також консульські установи мають сприяти поверненню військовозобов’язаних громадян на територію України у разі проведення мобілізації під час воєнного стану – це було прописано і раніше.

"Як саме сприяти – невідомо. У консульських установ немає повноважень для розшуку і примусового вивезення громадянина на територію України. Видворити чи притягнути до відповідальності за не постановку на військовий облік вони також не можуть.

Можливо, вони будуть інформувати громадян через email-розсилки або публікації на сайті чи соцмережах, що зараз йде призов на строкову службу або мобілізація", – додає Новак.

Нове правило щодо оформлення відряджень

Якщо військовозобов’язаний їде у відрядження більше ніж на 3 місяці, він має знятися з військового обліку.

Для цього потрібно прийти у ТЦКСП з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Водночас при перетині кордону на менший строк зніматися з обліку не потрібно, каже юрист.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, що робити, якщо вам видали повістку на блокпості або в іншій області.

Олена Барсукова, Українська правда. Життя