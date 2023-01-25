Золотий язик у роті та серце-скарабей у грудях: у Єгипті дослідили мумію "золотого хлопчика", на якій знайшли 49 амулетів

У Єгипті мумію хлопчика, який мав на собі 49 амулетів, прикрашених різними зображеннями, язик у роті та серце-скарабей у грудях. Все було зроблено із золота.

Дитина померла приблизно 2 300 років тому, повідомляє CNN з посиланням на The Frontiersin.

Через прикраси з дорогоцінного каміння мумії дали прізвище "Золотий хлопчик".

Стародавні єгиптяни вірили, що коштовні речі могли допомогти небіжчикам у переході до потойбічного світу.

Мумія "Золотого хлопчика"в саркофазі. Фото: The Frontiersin

Майже всі органи хлопця були видалені. У роки смерті хлопця це стало звичайною процедурою при муміфікації, мозок замінили смолою.

Серце також залишили на місці, оскільки воно було важливим духовним символом для стародавніх єгиптян.

Тіло було загорнуте в листя папороті.

Дослідники визначили, що на момент смерті юнакові було приблизно 14-15 років. Покійний мав здорові зуби і кістки без ознак поганого харчування або хвороб.

Науковці не виявили причину смерті підлітка, але з’ясували, що він був ростом 128 сантиметрів і мав овальне обличчя з маленьким носом і вузьким підборіддям.

Саркофаг. Фото: The Frontiersin

Його тіло знайшли на кладовищі "Наг-ель-Гассай" у Єгипті. Люди використовували цей цвинтар приблизно між 332 і 30 роками до нашої ери. Там збереглися тисячі тіл, багато з яких досі лежать в оригінальних трунах.

Хлопчик був похований в 2 трунах. Зовнішню прикрасили простіше, а внутрішній деревʼяний саркофаг був оздоблений візерунками та позолоченою маскою на місці обличчя.

"Сандалі, ймовірно, були призначені для того, щоб хлопець міг вийти з труни. За єгипетською ритуальною "Книгою мертвих", померлий мав носити біле взуття, щоб бути благочестивим і чистим, перш ніж читати її вірші", – розповів професор медичного факультету Каїрського університету, доктор Сахар Салім.

Він зазначив, що єгиптяни любили рослини та квіти, вважали, що вони мають сакральний і символічний ефект. Під час поховання біля померлого клали букети.

Золотий амулет у вигляді язика, покладений у рот хлопчика, мав допомогти йому говорити в потойбічному світі. Інший, схожий на вузол Ісіди (богині родючості і материнства), означав, що вона захищатиме його тіло. У формі соколів та страусиного пір'я – уособлювали духовний та матеріальний аспекти життя.

Двопальцевий амулет у формі вказівного і середнього пальців правої руки був знайдений в нижній частині тулуба, щоб захистити розріз для бальзамування. А золотий жук-скарабей, як вважалося, мав допомогти у суворому підземному світі.

Результати цього дослідження свідчать про те, що стародавні єгиптяни цінували своїх дітей і надавали їм "ритуальне лікування" після смерті, що підтверджують речі, знайдені разом з тілом "Золотого хлопчика".

Нагадаємо, Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".