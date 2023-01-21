У Єгипті знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих"

У Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Про це заявив Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мостафа Вазірі у День єгипетських археологів, повідомляє Egypt Independent.

Сувій знайшли в археологічній зоні Саккара – це перша знахідка повного папірусного документа за століття.

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Артефакт реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі".

Фото ілюстративне, папірус Гунефера з "Книги мертвих". Фото: Wikipedia

Вазірі сказав, що папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Відкриття 16-метрового папірусу може пролити нове світло на вірування стародавніх єгиптян про перехід у загробний світ, пише Arkeonews.

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Археологічний регіон Саккара, фото ілюстративне. Нарра\Wikipedia

Нагадаємо, "Книга мертвих" – це збірка похоронних текстів часів стародавнього Єгипту, що містить гімни та заклинання, щоб допомогти померлому в загробному житті.

"Книгу мертвих" найчастіше писали ієрогліфічним або ієратичним шрифтом на сувої папірусу та ілюстрували символами, що зображували померлих і їхню подорож у загробне життя. Папірус із заклинаннями вкладали у гробницю – це було поширено у період Нового царства приблизно з 1500 року до нашої ери.

Перші тексти з "Книги мертвих" були знайдені у регіоні Саккара. Це величезний некрополь стародавньої єгипетської столиці Мемфіс, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де збереглися десятки пірамід, місць поховання тварин і стародавніх коптських християнських монастирів.

Нагадаємо, раніше у Єгипті археологи знайшли мумії з золотими язиками.