Мурахи можуть розпізнавати запах раку у сечі – вчені

Науковці виявили, що мурахи мають здатність розпізнавати у сечі запах, який може свідчити про наявність ракових пухлин. Це може допомогтив діагностиці хвороби.

Про це повідомляє Sky News, з посиланням на дослідження команди вчених з Паризького університету.

Вчені виявили, що комахи можуть допомогти при діагностиці раку у пацієнтів.

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Кілька видів раку змінюють запах сечі, фахівці вперше виявили, що мурахи мають здатність виявляти його.

Для дослідження вчені використали 70 мурах та сечу мишей з раковими пухлинами та без них.

Після трьох випробувань комахи змогли відрізнити запах сечі здорових мишей від хворих.

За словами дослідників, це пояснюється тим, що мурахи мають дуже чутливу нюхову систему.

Вчені зазначили, що людський ніс не може вловити запах раку в сечі.

Нагадаємо, науковці використали кінотехнології з "Аватару" для діагностики генетичних хвороб, які призводять до паралічу.

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