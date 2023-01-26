У ДСНС показали, як виглядають замасковані окупантами міни. ВІДЕО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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26 січня 2023

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій закликають дотримуватися правил безпеки на деокупованих територіях та уникати підозрілих предметів, щоб не натрапити на замасковані міни.

Рятувальники опублікували відео, де показали, як виглядає замаскована противником міна.

"На деокупованих територіях пересувайтеся твердими, асфальтованими поверхнями!" – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники не радять ходити у поля, ліси та на водойми. Також не варто з' їжджати на ґрунтові дороги та на узбічч

 Фото: ancher/Depositphotos

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Нагадаємо, повернення додому в умовах війни та після неї, для багатьох українців може бути небезпечним – основними загрозами залишаються ракетні удари та вибухонебезпечні предмети.


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