У МВС нагадали, як діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів

Після чергової ракетної атаки держави-терористки на Дніпро правоохоронці нагадали громадянам, як діяти у разі обвалу будівель під час вибухів.

Алгоритм дій оприлюднило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Якщо є можливість покинути будівлю

Якщо ви не встигли потрапити в укриття після оголошення повітряної тривоги і перебуваєте у будівлі, що на межі обвалу внаслідок вибуху, щонайшвидше покиньте її, якщо це можливо.

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Пам'ятайте: у жодному разі не користуйтеся ліфтом. За можливості, попередьте інших про небезпеку обвалу будівлі; зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Щойно покинете будівлю, відійдіть від неї якомога далі.

Завали будинку у Дніпрі, куди влучила російська ракета. Фото: ДСНС

Якщо покинути будівлю неможливо

Якщо немає можливості покинути будівлю, правоохоронці радять триматися подалі від вікон та балкону. Натомість розміститися у куті, біля отвору дверей, між балками, каркасами або під столом.

За можливості варто перекрити воду, газ та знеструмити приміщення.

Якщо опинилися під завалами

Якщо ви опинилися під завалами і при собі маєте телефон, наберіть номер "101". Якщо ж засоби зв'язку відсутні:

кличте на допомогу,

намагайтеся вивільнити руки та ноги,

спробуйте обережно розбирати завал навколо себе.

"Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях", – наголошують правоохоронці.

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Нагадаємо, у Дніпрі з-під завалів зруйнованого ракетним ударом РФ будинку рятувальники дістали жінку. Її голос рятувальники почули ще вночі, утім витягнути змогли лише через 10 годин.