Школу в Харкові назвуть на честь підлітка, який загинув під час Маршу Єдності-2015

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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26 січня 2023

Школу №11 в Харкові перейменують на честь Дані Дідіка, хлопця з проукраїнською позицією, який став жертвою теракту у 2015 році.

Про це повідомив депутат Харківської міської ради Ігор Черняк у Telegram.

З його слів, міський голова Ігор Терехов дав доручення підготувати проєкт-рішення про перейменування харківської школи №11 на честь Дані Дідіка.

"Сподіваюсь, що рішення буде підготовлено і прийнято вже на наступній сесії міськради!" – йдеться у повідомленні Черняка.

Батько Дані Андрій Дідік подякував на своїй сторінці у Facebook.

 Даня Дідик. Фото: Андрій Дідик/Wikipedia

       Ким був Даня Дідик

Хлопцеві було 15 років, коли він загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту у лютому 2015-го року. Він був одним з учасників Маршу Єдності, який там проходив.

Міська рада міста Покров Дніпропетровської області присвоїла    місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі ім’я Данила Дідіка у 2018 році.

Музикант і письменник Руслан Горовий заснував на честь Дані проєкт "Так працює пам'ять", який представлений понад 130 піснями, десятками художніх творів і не тільки. 

Харківський художник Андрій Пальваль намалював на будівлі в Німеччині портрет  загиблого активіста у 2021 році.

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