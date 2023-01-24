У США хочуть впровадити щорічну вакцинацію проти COVID-19

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) пропонує впровадити щорічне щеплення проти COVID-19.

Схема має бути схожою до вакцинації проти грипу, пише The Reuters.

Йдеться про щеплення 1 дозою останньої оновленої вакцини здоровим дорослим. Це маєі спростити кампанію вакцинації проти COVID-19 в США.

Реклама:

FDA попросило групу радників розглянути можливість використання 2 щеплень проти COVID-19 на рік для дітей, людей похилого віку та осіб з ослабленим імунітетом.

Також Управління пропонує оновлювати вакцину відповідно до циркуляції штамів коронавірусу подібно до того, як щорічно змінюються штами для щеплень проти грипу.

Нагадаємо, в Україні первинний курс імунізації проти COVID-19 включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в країні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися проти коронавірусу не лише дорослим, але й подбати про щеплення для дітей.

Реклама: