Позивний Том Сойєр: історія нацгвардійця, який врятувався після вибуху міни під Бахмутом

Професійний тілоохоронець після початку повномасштабного вторгнення Росії півтора місяця "штурмував" військкомат аби потрапити в бойовий підрозділ. Тепер він носить позивний Том Сойєр і проходить реабілітацію після контузії під Бахмутом.

У Національній гвардії розповіли його історію.

Воїн каже, що позивний Том Сойєр йому обрали не тільки через те, що це його улюблена книга, а й через непосидючість на позиціях.

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До війни він був професійним тілоохоронцем. З початку мобілізації – одним з перших у своєму призові, хто став на захист держави.

Том Сойєр. Фото:Нацгвардія

Том Сойєр вже має досвід служби в армії. Він розповідає, що змінив багато професій, але коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення – не втримався, попри вмовляння керівництва і близьких вступив на службу до лав Нацгвардії.

Там воїн пройшов бойове злагодження з побратимами й прибув на оборонні рубежі Слов'янська на Донеччині, відбивати наступ росіян.

Тримав оборону Майорська, Сватове, Кремінної, але під Бахмутом біля нього розірвалася ворожа міна.

Нацгвардієць Том Сойєр з побратимом. Фото: Нацгвардія

"Пам’ятаю лице рідного брата, який теж "контужений", підбіг на мою позицію, і разом з побратимами на псевдо Барік і Шуст правильно надали мені першу домедичну допомогу. Перемотали руку і ми перебіжками пересувались до евакуаційної машини", – каже нацгвардієць.

Обстріли не вщухали весь час, поки вони бігли. Побратими порахували відстань маршруту від позиції до швидкої – 4.5 км. Кажуть, що цю дорогу навіть не відчули.

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Том Сойєр на реабілітації. Фото:Нацгвардія

Зараз Том Сойєр проходить лікування і допомагає друзям адаптуватись до нового життя. Таким чином, навіть тут шукає способи, що робити і далі свій внесок у перемогу.

Нагадаємо, нацгвардієць із позивним Магоні розповів про пережите під час оборони Луганщини.