На 100-му році життя помер академік НАМН Ісаак Трахтенберг

З життя пішов заслужений діяч науки і техніки України, основоположник вітчизняної токсикології Ісаак Трахтенберг. В листопаді цього року йому мало виповнитися 100 років.

Про це повідомили в Інституті медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України.

Ісаак Трахтенберг був академіком Національної академії медичних наук України, мав звання Почесного професора навчальних і наукових закладів, був заслуженим діячем науки та техніки України, лауреатом Державної премії в галузі науки і техніки України та Премії імені О. О. Богомольця.

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"Майже 50 років він не тільки очолював науковий колектив дослідників з медицини праці та профілактичної токсикології, а й беріг та примножував наукові традиції нашого Інституту", – йдеться в повідомленні.

Фото: Національна академія наук України

Ісаак Трахтенберг народився 11 листопада 1923 року у Житомирі. У 1941 році він став студентом Київського медичного інституту.

У 1948 році Республіканською протиепідеміологічною комісією був призначений уповноваженим з проведення протиепідемічних заходів Залізничного району м. Києва.

У 1951 році Трахтенберг здобув науковий ступінь кандидата медичних наук. Найближчі 4 роки він працював асистентом кафедри гігієни праці Київського медичного інституту. А до 1982 року – професором кафедри.

У 1956 році Трахтенберг отримав вчене звання доцента. А у 1964 році йому присвоїли науковий ступінь доктора медичних наук. У 1966 науковець отримав вчене звання професора.

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