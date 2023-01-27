Українцям спростили процедуру отримання свідоцтв про народження та шлюб за кордоном – Мін'юст

Дипломатичні установи України, що знаходяться за кордоном, тепер зможуть користуватися Державним реєстром актів цивільного стану громадян. Це значно спростить отримання документів українцям, які змушені рятуватися від війни в інших країнах.

Відповідну постанову прийняв Кабмін 24 січня, повідомляє Міністерство юстиції України. Вона набирає чинності через 10 днів з дня опублікування.

Відтепер дипломатичні установи України за кордоном отримають можливість проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до них, поновлювати й анульовувати їх.

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Йдеться про такі послуги:

видача свідоцтва про народження;

про смерть;

про походження людини;

про укладення шлюбу;

про розлучення;

про зміну імені.

Фото: johnkwan /Depositphotos

Також зможуть повторно видавати ці свідоцтва.

Всі послуги українці зможуть отримати за кордоном незалежно від місця їх проживання та перебування.

Перелік дипломатичних установ, які здійснюватимуть надання таких послуг має визначити Міністерство закордонних справ.

Через спрощену процедуру, документи можна отримати набагато швидше, ніж було до того.

Нагадаємо, якщо ваша дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території, ви все одно можете оформити українське свідоцтво про народження малюка.

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