Як оформити українське свідоцтво про народження дитини в окупації?

Через війну РФ проти України багато сімей змушені народжувати дітей під окупацією.

Та навіть якщо дитина народилася на тимчасово непідконтрольній території, ви все одно можете оформити українське свідоцтво про народження малюка.

Зокрема, медики можуть видати вам довідку, що підтверджує факт народження дитини.

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У Міністерстві юстиції пояснили, як отримати українське свідоцтво про народження, якщо ви на окупованих територіях.

За загальним правилом, підставами для проведення державної реєстрації народження є, зокрема:

медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я відповідно до Порядку формування та видачі медичних висновків про народження;

медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о).

Однак під час воєнного стану, якщо медичний працівник не може заповнити свідоцтво про народження (форма № 103/о), він зобов’язаний виписати довідку довільної форми на кожний випадок народження живої дитини.

Довідка має бути у двох примірниках, без проставлення печатки.

Вона повинна містити інформацію щодо: Реклама:

найменування надавача медичних послуг;

прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) медичного працівника;

прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) жінки, яка народила дитину;

дату народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;

назва населеного пункту, в якому видана довідка;

місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);

підпис медичного працівника;

дата видачі довідки.

Така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини, та прирівнюється до заповненого медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

✅ З питання державної реєстрації народження можна звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, розташованого на території, підконтрольній українській владі.

✅ Необхідно взяти з собою документ, що підтверджує факт народження дитини.

✅ Заяву про встановлення факту народження на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, можуть подати обидва батьки або хтось один із них.

✅ Також заява може бути подана представниками батьків, членами сім’ї, опікуном, піклувальником, особою, яка утримує та виховує дитину, або іншими законними представниками дитини.

✅ Цю заяву необхідно спрямувати до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.