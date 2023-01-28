Як не втратити статус тимчасового захисту в Польщі при перетині кордону – пояснює Держприкордонслужба

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 січня 2023

У Держприкордонслужбі пояснили, як українцям не втратити статус  PESEL UKR.

Про це йдеться на сторінці Служби.

"Громадяни України, які повертаються до Польщі, повинні повідомити Прикордонну Варту про в’їзд на територію Польщі у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl", – пояснюють у прикордонній службі.

Щоб не втратити особливий статус при виїзді з Польщі на термін до 30 днів, українці мають повідомити польських прикордонників про намір в'їхати саме по документу  PESEL UKR.

 Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

Як повідомляла "Європейська правда", документ передбачає собою податковий номер, який дає можливість перебування у Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на 30 днів.

Документ про тимчасовий захист у Польщі має силу виключно у цій країні. Він називається PESEL UKR і не має жодної юридичної ваги в інших країнах Шенгенської зони. 

Нагадаємо, що українці в Польщі, які рятуються від війни, стикаються також з низкою побутових та психологічних проблем. Наприклад, зі складнощами пошуку житла та відчуттям самотності.

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