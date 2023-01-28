Як не втратити статус тимчасового захисту в Польщі при перетині кордону – пояснює Держприкордонслужба

У Держприкордонслужбі пояснили, як українцям не втратити статус PESEL UKR.

Про це йдеться на сторінці Служби.

"Громадяни України, які повертаються до Польщі, повинні повідомити Прикордонну Варту про в’їзд на територію Польщі у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та щоразу пред’являти електронний документ diia.pl", – пояснюють у прикордонній службі.

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Щоб не втратити особливий статус при виїзді з Польщі на термін до 30 днів, українці мають повідомити польських прикордонників про намір в'їхати саме по документу PESEL UKR.

Як повідомляла "Європейська правда", документ передбачає собою податковий номер, який дає можливість перебування у Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на 30 днів.

Документ про тимчасовий захист у Польщі має силу виключно у цій країні. Він називається PESEL UKR і не має жодної юридичної ваги в інших країнах Шенгенської зони.

Нагадаємо, що українці в Польщі, які рятуються від війни, стикаються також з низкою побутових та психологічних проблем. Наприклад, зі складнощами пошуку житла та відчуттям самотності.

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