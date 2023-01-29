"Спасибі за лендліз": як трофейна російська техніка відпрацьовує по окупантах. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 січня 2023

Українські військові захопили чимало військової техніки в окупантів, якою тепер знищують їхні позиції. 

Про роботу захопленого російського танку Т-90, розповідає Руслан "Шарпей" на відео в рамках проєкту "Український свідок".

"Шарпей" розповів, що до 2014 року працював електриком, пройшов строкову службу, а потім був у АТО. Зараз він керує танковим підрозділом.

Командир поділився, що найбільше переживає за людей. Його побратими старші на 10-15 років, але Руслан зазначає: працювати з ними не важко.

 Трофейник танк за роботою. Скриншот з відео

Танк Т-90, який чесно забрали у росіян у квітні на Сумщині, був розроблений ще за часів Радянського Союзу. Це модернізація танку Т-72 "Урал", який використовувався під час бойових дій у Сирії, Іраку, Судані та низці інших країн.

 "Спасибі за лендліз, конечно", – каже Руслан. 

Він додає, що з танка насамперед забрали російські позначки. Тепер техніка працює по позиціях колишніх власників – росіян. 

"Корегуванням вогню займається розвідувальний дрон. Завдяки цьому вдається досягти майже стовідсоткової точності", – розповідає командир бойової машини із позивним "Шарпей".

Військовий каже, що інтенсивність боїв на цій ділянці фронту дуже висока, а окупантам байдуже навіть на погані погодні умови. 

"Шарпей" додає, що страх на полі бою є завжди. На думку бійця, його треба переборювати та не показувати, що боїшся. 

"Таким чином підбурювати інших військових рухатися. Коли людина боїться, вона починає губитись та помилятись", – каже він.

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