В Афганістані заборонили жінкам здавати вступні іспити до вишів

Міністерство вищої освіти Афганістану, яким керує Талібан, наказало приватним університетам не допускати студенток до вступних іспитів наступного місяця.

Таким чином Талібан реалізує свою політику щодо обмеження доступу жінок до вищої освіти, повідомляє Reuters.

Лист від міністерства був адресований установам у північних провінціях Афганістану, включаючи Кабул, де іспити мають відбутися з кінця лютого 2023-го.

У листі йдеться, що ті установи, які не дотримуються правил, будуть притягнуті до суду.

Кілька днів потому адміністрація припинила роботу більшості жінок-працівниць неурядових організацій.

Влада також закрила більшість середніх шкіл для дівчат.

Обмеження на роботу та освіту для жінок викликали міжнародний осуд.

Західні дипломати сигналізували, що Талібану потрібно буде змінити курс політики щодо жінок, щоб отримати шанс на офіційне міжнародне визнання та послаблення економічної ізоляції.

Нагадаємо, раніше афганським жінкам заборонили відвідувати парки розваг у Кабулі.