На Закарпатті зафіксували землетрус

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
22331
3 січня 2023

3 січня о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Поштовх відбувся на глибині 6 метрів. Його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, просто неба – небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем," – повідомили в головному центрі спецконтролю.

 Фото: gmac84/Depositphotos

В установі додали, що ознаками землетрусу є тремтіння вікон, дверей, посуду; скрипіння підлоги і стін. Можуть трястися меблі, а предмети, які висять – легко розхитуються. 

У запаркованих авто поштовхи більш відчутні, ніж у будинках.

Впродовж останніх 2 років на території Закарпатської області зареєстровано 2 землетруси: 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Читайте також: "Блуп": як звучить льодовиковий землетрус, який вчені не могли розпізнати 8 років. АУДІО


Реклама:


 2343
Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-у

Діана Кречетова
 26602
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський
 4838
Суспільство

"Милиці були моєю зброєю": історія жінки, яка бачила бої та окупацію Маріуполя з лікарняної палати

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-у

Діана Кречетова
Оголосили ведучих церемонії вручення "Золотого глобуса 2023"
Розчленувала 560 трупів: у США власницю похоронного бюро засудили за незаконний продаж тіл
В Іспанії тютюнові компанії будуть змушені платити за прибирання недопалків
Чотирилапа гвардійка Уна отримала медаль за пошук загиблих під завалами. ВІДЕО
Корейський космічний зонд Danuri зробив світлини Місяця та Землі
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський
Суспільство

"Милиці були моєю зброєю": історія жінки, яка бачила бої та окупацію Маріуполя з лікарняної палати

Наталія Найдюк