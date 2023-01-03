На Закарпатті зафіксували землетрус

3 січня о 15:28 науковці зафіксували землетрус у місті Іршава на Закарпатті.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Поштовх відбувся на глибині 6 метрів. Його магнітуда сягнула позначки 3,8 бала за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, просто неба – небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем," – повідомили в головному центрі спецконтролю.

В установі додали, що ознаками землетрусу є тремтіння вікон, дверей, посуду; скрипіння підлоги і стін. Можуть трястися меблі, а предмети, які висять – легко розхитуються.

У запаркованих авто поштовхи більш відчутні, ніж у будинках.

Впродовж останніх 2 років на території Закарпатської області зареєстровано 2 землетруси: 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.