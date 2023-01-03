Пів мільйона дітей шкільного віку нині перебувають за кордоном – Шкарлет

Станом на початок січня 2023 року за кордоном перебуває близько 500 тисяч дітей шкільного віку. На початку навчального року таких було 488 тисяч.

Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За словами міністра, перший семестр навчального року в Україні закінчили 4 млн школярів.

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Велика кількість дітей шкільного віку нині перебуває на тимчасово окупованих територіях і ще близько 500 тисяч учнів за кордоном.

"Ані батьки, ані діти не хочуть залишати навчання в закладах освіти України. І ми даємо їм такі можливості.

У нас є міжнародна українська школа, яка дозволяє за місцем перебування за кордоном навчатися в асинхронному режимі", – зазначив міністр.

Раніше "УП.Життя" поговорило з освітніми експертами й зібрало 10 викликів освіти у 2023 році, які можуть стати кризовими, якщо з ними нічого не робити.

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