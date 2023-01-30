На Полтавщині жінка підпалила ймовірну коханку свого співмешканця: її судили

На Полтавщині судили жінку, яка підпалила ймовірну коханку свого співмешканця.

Вбивці присудили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років, йдеться у рішенні Оржицького районного суду Полтавської області.

Обвинувачена запідозрила свого співмешканця у зраді, пішла до своєї "суперниці", облила її бензином та підпалила. Від опіків жінка померла.

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Трагічний випадок стався влітку 2022 року. Обвинувачена розповіла, що 2 липня знайшла свого фактичного чоловіка вдома у померлої і запідозрила партнера у зраді.

Вона вдарила ймовірну коханку по обличчю, а та – стала її ображати. Це розлютило жінку, тому вона вирішила налякати та попередити свою "суперницю".

Фото: Vovashevchuk /Depositphotos

Того ж дня обвинувачена взяла вдома пластикову пляшку з бензином та прийшла додому до потерпілої, яка в цей час спала. Прикурюючи сигарету, обвинувачена кинула сірник і підпалила ковдру та светр своєї жертви.

"Зайшовши до середини будинку (жінка) побачила (коханку) на ліжку та з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, облила обличчя та верхню частину тулубу (потерпілої) бензином, який заздалегідь підготувала, після чого підпалила сірник та піднесла його в напрямку останньої", – йдеться у рішенні.

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Бензин спалахнув на тілі жінки.

Потім палійка скинула ковдру з потерпілої і притушила її, а потерпіла – скинула светр. Жінки вийшли у двір. Ймовірна "коханка" нібито знову ображала обвинувачену, винесла одяг та не просила про допомогу.

За висновками судмедекспертів, потерпіла отримала термічні опіки 1-3 ступеня загальною площею до 35% поверхні тіла, з розвитком опікової хвороби.

Вогонь торкнувся шкірних покривів та м`яких тканин голови, шиї, грудної клітки, лівої та правої верхньої кінцівки – тяжкі тілесні ушкодження призвели до смерті.

Водночас одразу після підпалу потерпіла ще була жива і виконувала активні дії деякий час.

Сестра потерпілої розповіла суду, що прийшла на місце події у той же день.

"Вона побачила, що речі сестри лежали у дворі, а в її квартирі було повно диму. (Потерпіла) лежала у квартирі, її руки та обличчя були в пухирях, обличчя було чорне і трішки не було волосся.

Вона сказала, що її спалила (обвинувачена). Пояснила, що матеріальних та моральних претензій не має, але бажає, щоб обвинувачену покарали позбавленням волі років на десять", – йдеться у справі.

Обвинувачена визначала провину за ч. 2 ст. 121 КК України. Вона сказала, що щиро розкаюється і попросила суворо не карати її через хворобу.

Суд призначив покарання за ч. 2 статті 121 із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу – 6 років за ґратами.

Перш ніж вирок набуде сили, жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.