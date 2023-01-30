Небезпечний арахіс: на Одещині мають вилучити отруйні горіхи з обігу на ринках

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 січня 2023

В Одеській області в шкарлупі арахісу, який експортувався з Єгипту, виявили перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів. Це отруйна речовина, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. 

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в Одеській області. 

До відомства надійшло повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах, про виявлення перевищення максимально допустимих рівнів афлатоксинів в арахісі в шкарлупі.

До України горіхи експортували з Єгипту через Польщу.

Ілюстративне фото / Depositphotos

"Доводимо до відома операторів ринку про необхідність вилучити його з обігу", – повідомляють в Держпродспоживслужбі. 

Афлатоксин-В1 – це отруйна речовина для людей і тварин, яку виділяють деякі види мікроскопічних цвілевих грибів. Він викликає злоякісні пухлини та цироз печінки, а також знижує імунітет. При сильному отруєнні афлатоксином-В1 можливі набряк мозку та гостра печінкова недостатність.

Раніше ми повідомляли про 20 продуктів, якими можна замінити м'ясо. Серед них – арахіс.


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