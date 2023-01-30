Телескоп "Хаббл" зробив фото туманності Душа за 7 тисяч світлових років від Землі

Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото області Westerhout 5, яка відома під назвою "туманність Душа" і розташована на відстані за 7 тисяч світлових років від Землі.

Туманність на фото світиться червоним світлом через випромінювання, яке відбувається, коли електрони в атомах водню втрачають енергію, повідомляє Space.com.

У верхній центральній частині зображення можна побачити так звану вільно плаваючу газову кульку, що випаровується (frEGG). Вона схожа на пуголовка, має офіційну назву KAG2008 globule 13 і J025838.6+604259.

Такі явища виникають у туманності через випромінювання молодих, гарячих зірок, які іонізують (утворюють електрично заряджені частинки) навколишній газ, відбираючи електрони.

Туманність Душа. Фото: NASA

Туманність Душа розташована поряд з іншою, яку буде помітно з наближенням Дня Святого Валентина 14 лютого. Завдяки вмісту водню, який світиться, вона нагадує рожеве серце, тому отримала однойменну назву, а знаходиться на відстані 7, 5 тисяч світлових років від Землі.

Комплекс туманності "Серце і Душа" утворює величезну зореутворюючу область, яка простягається на 300 світлових років. Обидві з'єднані газовим мостом.

Нагадуємо, космічний телескоп "Хаббл" зафіксував останні миті життя зірки, яку поглинає чорна діра.