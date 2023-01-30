У Херсоні художник створив мурал "росія тут НІКОЛИ!". ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 січня 2023

Художник з Рівного Костянтин Качановський створив у Херсоні стінопис "росія тут НІКОЛИ!". 

Про це повідомляє Рівненська ОВА.

На муралі зображена дівчинка, яка стирає герб Росії – золотого двоглавого орла, – і напис: "росія тут НІКОЛИ".

Ймовірно, малюнок зобразили на стіні однієї з житлових багатоповерхівок Херсона. 

Фото: Рівненська обласна державна адміністрація

Костянтин Качановський – відомий хедожник з Рівного. В рідному місті він створив чимало малюнків, найвідоміший з яких – "Красавіца терпіти не буде". На ньому зображена дівчина з кулеметом, що символізує Україну. Створений він був як відповідь на слова президента Росії Володимира Путіна: "Нравітса, нє нравітса — тєрпі, мая красавіца". 

Мурал "Красавіца терпіти не буде"

Робота стала знаковою, й Костянтина запросили долучитися до "Культурного десанту". Це об’єднання культурних діячів, спрямованого на зміцнення бойового духу і морально-психологічного стану українських військових та людей на деокупованих територіях. 

У його рамках українські митці вже залишили свої мурали на деокупованих територіях Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини.

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва створили мурал "Свята Джавеліна" з відомої ілюстрації художника Кріса Шоу.

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