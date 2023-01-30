В Японії під час розкопок знайшли меч довжиною понад 2 метри. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
31810
30 січня 2023

Під час розкопок у кургані Томіомаруяма міста Нара в Японії археологи виявили залізний меч та бронзове дзеркало у формі щита.  

Про це пише Heritage Daily. 

Археологи під час розкопок у кургані Томіомаруяма знайшли залізний меч довжиною 2,3 м та бронзове дзеркало у формі щита. Воно було в шарі глини та покривало 5-метрову дерев’яну труну.

"Бронзові дзеркала, знайдені в археологічних пам’ятках Японії, округлі, однак дзеркало з кургану Томіомаруяма мають форму щита й мають розміри 64 см у висоту та 31 см у ширину", – йдеться в повідомленні. 

Фото / Heritage Daily

За словами дослідників, виявлені меч та дзеркало є найбільшими, серед знайдених мечей та дзеркал раніше. 

Наразі над знахідками працюють реставратори.  

Фото / Heritage Daily

Вміст дерев’яної труни, яке закривало дзеркало, команда археологів планує вивчити пізніше. Нині вони вважають, що труна недоторкана, оскільки немає доказів пограбування могили. 

Курган Томіомаруяма датується 4-м століттям нашої ери в час періоду Кофун та є найдавнішою письмовою епохою в історії Японії.

Він має діаметр 86 метрів й заввишки 10 метрів. 

Нагадаємо, в Єгипті знайшли стародавнє місто римської епохи.

Читайте також: В історичному центрі Києва знайшли древню печеру віку Київської Русі


Реклама:


 101
КУЛЬТУРА

Що там у кіно: австрійська імператриця Сісі, остання роль Павла Лі, лауреат Канн та інші фільми лютого

Олександр Гусев
 5462
КУЛЬТУРА

"Соромно за Мінкульт – він зі збереженням культури під час війни не впорався": засновник Ukraїner Богдан Логвиненко

Тетяна Пушнова
 8778
Здоров'я

"Батьки вигадали ніжку, на якій будуть рухатися пальчики". Як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що там у кіно: австрійська імператриця Сісі, остання роль Павла Лі, лауреат Канн та інші фільми лютого

Олександр Гусев
У Бахмуті залишається близько 200 дітей – Нацполіція
У ЗСУ розповіли, де можуть служити обмежено придатні до військової служби
Січені рани на тілі: на Київщині затримали виховательку, яка катувала дитину
"Лікували" вигаданих пацієнтів: у поліції розкрили схему привласнення медиками бюджетних коштів
17-річний український біженець рекордно швидко вивчив норвезьку мову
КУЛЬТУРА

"Соромно за Мінкульт – він зі збереженням культури під час війни не впорався": засновник Ukraїner Богдан Логвиненко

Тетяна Пушнова
Здоров'я

"Батьки вигадали ніжку, на якій будуть рухатися пальчики". Як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні

Вікторія Андрєєва