В Японії під час розкопок знайшли меч довжиною понад 2 метри. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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30 січня 2023

Під час розкопок у кургані Томіомаруяма міста Нара в Японії археологи виявили залізний меч та бронзове дзеркало у формі щита.  

Про це пише Heritage Daily. 

Археологи під час розкопок у кургані Томіомаруяма знайшли залізний меч довжиною 2,3 м та бронзове дзеркало у формі щита. Воно було в шарі глини та покривало 5-метрову дерев’яну труну.

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"Бронзові дзеркала, знайдені в археологічних пам’ятках Японії, округлі, однак дзеркало з кургану Томіомаруяма мають форму щита й мають розміри 64 см у висоту та 31 см у ширину", – йдеться в повідомленні. 

Фото / Heritage Daily

За словами дослідників, виявлені меч та дзеркало є найбільшими, серед знайдених мечей та дзеркал раніше. 

Наразі над знахідками працюють реставратори.  

Фото / Heritage Daily

Вміст дерев’яної труни, яке закривало дзеркало, команда археологів планує вивчити пізніше. Нині вони вважають, що труна недоторкана, оскільки немає доказів пограбування могили. 

Курган Томіомаруяма датується 4-м століттям нашої ери в час періоду Кофун та є найдавнішою письмовою епохою в історії Японії.

Він має діаметр 86 метрів й заввишки 10 метрів. 

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Нагадаємо, в Єгипті знайшли стародавнє місто римської епохи.

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