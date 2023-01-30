В Японії під час розкопок знайшли меч довжиною понад 2 метри. ФОТО

Під час розкопок у кургані Томіомаруяма міста Нара в Японії археологи виявили залізний меч та бронзове дзеркало у формі щита.
Про це пише Heritage Daily.
Археологи під час розкопок у кургані Томіомаруяма знайшли залізний меч довжиною 2,3 м та бронзове дзеркало у формі щита. Воно було в шарі глини та покривало 5-метрову дерев’яну труну.
"Бронзові дзеркала, знайдені в археологічних пам’ятках Японії, округлі, однак дзеркало з кургану Томіомаруяма мають форму щита й мають розміри 64 см у висоту та 31 см у ширину", – йдеться в повідомленні.
|Фото / Heritage Daily
За словами дослідників, виявлені меч та дзеркало є найбільшими, серед знайдених мечей та дзеркал раніше.
Наразі над знахідками працюють реставратори.
|Фото / Heritage Daily
Вміст дерев’яної труни, яке закривало дзеркало, команда археологів планує вивчити пізніше. Нині вони вважають, що труна недоторкана, оскільки немає доказів пограбування могили.
Курган Томіомаруяма датується 4-м століттям нашої ери в час періоду Кофун та є найдавнішою письмовою епохою в історії Японії.
Він має діаметр 86 метрів й заввишки 10 метрів.
Нагадаємо, в Єгипті знайшли стародавнє місто римської епохи.
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