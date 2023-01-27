В Єгипті знайшли стародавнє місто римської епохи. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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27 січня 2023

На півдні Єгипту в Луксорі археологічна місія виявила поселення та стародавнє житлове місто, яке датується римською епохою. Тобто йому майже 4000 років. 

Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей країни, пише CBS News.  

Єгипетські археологи виявили місце поховання в Луксорі, яке датується давньоєгипетською 13-ю династією. Це означає, що знайдені саркофаги, останки та артефакти датуються майже 4000 роками, між 1803 до н.е. і 1649 р. до н.е.

"Раніше ми виявили понад тисячу поховань у Луксорі, але це перший випадок, коли ми знаходимо поховання з 13-ї династії", – розповів  Фаті Ясін, генеральний директор відділу старожитностей Верхнього Єгипту.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

На місці поховання археологи виявили кілька житлових будинків, майстерень та дві вежі для голубів.

Також знайшли саркофаг із рожевого граніту вагою близько 11 тонн. На ньому ім’я правителя Анхо, який жив в часи правління царя Собехотепа II під час 13-ї династії.  

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

"Це важливо, оскільки все це показує нам більше про життя звичайних єгиптян у той час", – додав Фаті Ясін.

 

Територія, на якій працювали археологи, вважається продовженням стародавнього міста Фіви, а люди були "найдавнішим поселенням" на східному узбережжі поблизу Луксорського храму в східному Луксорі.

Фіви, нині відомі як місто Луксор, вважаються одним із найважливіших міст Стародавнього Єгипту.

В 1979 році стародавні Фіви та їхні гробниці були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли мумії з золотими язиками. ФОТО

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