Штучний інтелект підрахував, коли світ досягне порогу глобального потепління

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 січня 2023

Штучний інтелект підрахував, що світ досягне основного порогу потепління через 10-12 років.

Нове дослідження опублікували  у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Associated Press.

Двоє кліматологів за допомогою штучного інтелекту підрахували, що Земля перевищить позначку в 1,5°C між 2033 і 2035 роками. Дані цього дослідження збігаються з низкою інших прогнозів.

У Паризькій кліматичній угоді 2015 року йшлось про те, щоб мінімізувати найбільш згубні наслідки зміни клімату. Межа потепління мала сягнути 1,5°C.  Світ вже потеплішав приблизно на 1,2°C з доіндустріальних часів або середини XIX століття. 

 Фото: ribeiroantonio/Depositphotos

Співавтор дослідження Ноа Діффенбау зі Стенфордського університету сказав, що світ перебуває на межі позначки в 1,5 градуса за "будь-яким реалістичним сценарієм скорочення викидів". За його словами, людство може уникнути підвищення до 2 градусів, якщо усі країні досягнуть нульових викидів до середини цього століття.

Штучний інтелект також вирахував, що підвищення температури майже неможливо утримати нижче 2°C. За попередніми оцінками ШІ, світ досягне цієї позначки у 2050 році. Якщо ж люди знизять викиди в атмосферу, то глобальне потепління у 2°C станеться у 2054 році.

 "Ми використовуємо цей дуже потужний інструмент, який здатний брати інформацію та інтегрувати її таким чином, що не в змозі зробити жоден людський розум, на краще чи на гірше", – сказав Діффенбо.

Він додав, що прогноз ШІ відрізняється від вчених, адже вони прогнозували за допомогою комп’ютерних моделей, заснованих на минулих спостереженнях. 

Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН у своєму звіті за 2021 рік стверджувала: якщо зниження викидів буде на тому самому рівні забруднення, світ перевищить 2 градуси десь у 2090-х роках.

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