Як надати домедичну допомогу пораненому "під вогнем": інструкція

Служба безпеки України опублікувала низку навчальних лекцій з тактичної медицини – першої догоспітальної допомоги. Ці знання в умовах війни можуть допомогти врятувати життя людині на фронті.

Наразі на YouTube-каналі СБУ доступні 7 коротких лекцій.

Лекція 1. Допомога пораненому під вогнем противника

У цьому відео спецпризначенці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки пояснюють, як допомогти пораненому в умовах вогневого контакту та показують, як запобігти додатковим втратам під час бойових завдань.

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Існує два види допомоги пораненому в умовах "під вогнем" – самодопомога та взаємодопомога.

Для взаємодопомоги пораненому необхідно діяти наступним чином:

продовжити вогонь у відповідь,

знайти безпечне укриття.

Потім необхідно оцінити важкість поранення та стан постраждалого, після чого надати йому вказівки, залежно від ситуації:

продовжувати вести вогонь у відповідь,

знайти найближче безпечне укриття та переміститися до нього,

надати самодопомогу, якщо військовий здатен зробити це самостійно.

Також боєць має повідомити командиру про пораненого.

Якщо поранений не може рухатися або знаходиться без свідомості, необхідно розробити план, як дістатися до нього. Єдине, що можна зробити на етапі допомоги "під вогнем", якщо дозволяє тактична ситуація – зупинити масивну кровотечу шляхом накладання турнікета.

Детальніше дізнатися про ознаки масивної кровотечі, самодопомогу, правила накладання турнікета на етапі "під вогнем", забезпечення прохідності дихальних шляхів, переміщення пораненого з поля бою в укриття можна у першій лекції СБУ.

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Лекція 2. Допомога пораненому в тактичних умовах та огляд аптечки

Після того, як пораненого перемістили із зони під вогнем в більш безпечне місце, необхідно перейти до допомоги в тактичних умовах. В СБУ розповіли, що має бути в аптечці кожного бійця та як діяти рятівнику пораненого перед початком надання допомоги за алгоритмом MARCH.

Алгоритм MARCH визначає пріоритети і порядок дій у наданні допомоги травмованим. Його застосовують, коли бійці вже не перебувають під вогнем та можуть сконцентруватися на порятунку побратимів.

Що має бути в аптечці бійця:

ножиці парамедика,

медичні рукавички,

турнікет,

тампонади – марлі з та без гемостатика,

бандаж для зупинки кровотечі,

назофарингеальний повітропровід для дихальних шляхів,

оклюзійна наліпка для закриття поранень,

термоковдра,

накладка на око,

пігулковий набір Pill-pack, який містить антибіотик та протизапальні препарати,

тканинний пластир,

"картка пораненого" та перманентний маркер.

У відео ви також детальніше можете дізнатися про:

організацію та контроль периметра безпеки,

роззброєння пораненого,

умови для відтермінування евакуації,

розміщення аптечки та турнікету на спорядженні.

призначення складу аптечки.

Лекція 3. Алгоритм MARCH. М – Масивна кровотеча

У цьому відео СБУ пояснює, як взяти під контроль масивну кровотечу у пораненого, адже від швидкої втрати крові людина може померти за лічені хвилини.

В СБУ розповіли, якими мають бути дії бійця під час порятунку побратима. Зокрема:

як правильно здійснювати візуальний та тактильний огляд пораненого,

як і коли накладати турнікет,

у яких випадках застосовувати тампонаду,

коли накладається бандаж,

як діагностувати шок.

Лекція 4. Алгоритм MARCH. A – Прохідність дихальних шляхів

Після зупинки масивної кровотечі наступний етап допомоги – перевірка свідомості, реакції на голос, реакції на біль у пораненого. Якщо він не реагує на жоден з подразників, необхідно перевірити, чи дихає поранений.

Для цього потрібно розстібнути пасок шолома та оглянути ротову порожнину на наявність сторонніх предметів. Якщо такі є – їх необхідно витягнути, перевернувши голову пораненого на бік, як це показано на відео на манекені.

Детальніше про наступні дії рятівника – відкриття дихальних шляхів, постановку назофарингеального повітроводу та переведення пораненого у стабільне положення – у лекції СБУ.

Лекція 5: Алгоритм MARCH. R – Дихання

Забезпечивши прохідність дихальних шляхів пораненого, необхідно перейти до перевірки показників дихання та допомоги у випадку травм грудної клітки. Спершу рятівник має оцінити дихання пораненого:

визначити частоту дихання за 10 секунд (норма у пораненого – 10-30 вдихів за хвилину),

визначити глибину дихання, поклавши руку на нижню частину грудної клітки,

визначити симетричність дихання, поклавши обидві долоні на нижні частини грудної клітки по обидві сторони.

Після цього боєць має оглянути грудну клітку та спину пораненого. Як правильно це робити, а також, коли використовувати оклюзійну наліпку, яку допомогу надати під час пневмотораксу (скупчення газу (найчастіше, повітря) у плевральній порожнині з одночасним підвищенням тиску в ній) і як діяти, щоб попередити гіпотермію (зниження температури тіла) – у лекції СБУ.

Лекція 6: Алгоритм MARCH. С – Кровообіг

На цьому етапі необхідно провести травматичне оголення та огляд на наявність некритичних кровотеч у пораненого та зупинити їх. Також необхідно перевірити ефективність попередніх засобів для контролю масивних кровотеч, використаних на етапі "M – Масивна кровотеча" алгоритму MARCH.

Ще один важливий елемент цього етапу – огляд тазу на наявність переломів та його фіксація.

В СБУ розповіли, як перевірити ознаки шоку постраждалого внаслідок отриманих травм, допомогти у випадку перелому тазу та правильно накладати пов’язки на рани.

Лекція 7. Алгоритм MARCH: H – Травма голови, гіпотермія та підготовка пораненого до евакуації

Останній етап допомоги пораненому за алгоритмом MARCH – перевірка наявності черепно-мозкової травми та перші дії у разі її виявлення. Після цього ми маємо підготувати пораненого до евакуації та задіяти алгоритм PAWS.

Щоб виявити ознаки черепно-мозкової травми, необхідно перевірити:

голову на наявність саден, забоїв та переломів,

синці навколо очей – якщо вони є без ознак травми носа, це свідчить про важку ЧМТ,

симетричність зіниць (несиметричність – ознака ЧМТ),

реакцію зіниць на світло, закривши і відкривши очі пораненому руками – його зіниці мають звужуватись, якщо ЧМТ немає. Якщо немає освітлення, можна використати для ліхтарик, однак не треба світити ним прямо в очі пораненому – переведіть промінь на інший предмет поруч.

Також в СБУ розповіли про:

завершення допомоги для запобігання гіпотермії,

заповнення картки пораненого,

алгоритм PAWS: знеболення, антибіотики, рани та шини на переломи.