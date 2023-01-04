На Харківщині засудили художника, який малював листівки для військових РФ

На Харківщині суд призначив колишньому артдиректору одного з телеканалів 10 років позбавлення волі за виготовлення листівок для військових російської армії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Facebook.

Засуджений виготовляв листівки із зображенням забороненої символіки та триколору російського прапора. Виготовлені макети він надсилав своїй доньці, яка проживає у РФ.

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Вона зверталася до російських міністерств та пропонувала листівки для розповсюдження серед особового складу Збройних сил РФ та на територіях псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР".

Фото: Харківська обласна прокуратура

Також у себе вдома чоловік зберігав радянську та антиукраїнську літературу.

У суді звинувачений визнав свою провину.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Харків'янина визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України) і засудили до 10 років позбавлення волі.

Раніше у колабораційній діяльності запідозрили науковця з Херсонщини, який погодився очолити морську академію в окупації.