На Херсонщині розшукують професора, який погодився очолити морську академію в окупації

Яна Осадча журналіст
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3 січня 2023

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення стосовно професора кафедри державної морської академії за співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Науковця підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору за ч. 3 ст. 111-1 і ч. 1 ст. 111-2 Кримінального Кодексу України.

Розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року він обійняв посаду "ректора" захопленої окупантами Херсонської державної морської академії.

 Науковця підозрюють у колабораційній діяльності 

"Обвинувачений проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної", кажуть у прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Нагадаємо, у Харківській області викрили колаборанта, який агітував підтримувати окупантів, а також складав списки української літератури, яку представники країни-агресора мали знищити.

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