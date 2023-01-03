На Херсонщині розшукують професора, який погодився очолити морську академію в окупації

Херсонська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувачення стосовно професора кафедри державної морської академії за співпрацю з ворогом.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Науковця підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору за ч. 3 ст. 111-1 і ч. 1 ст. 111-2 Кримінального Кодексу України.
Розслідуванням встановлено, що у червні 2022 року він обійняв посаду "ректора" захопленої окупантами Херсонської державної морської академії.
|Науковця підозрюють у колабораційній діяльності
"Обвинувачений проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної", – кажуть у прокуратурі.
Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.
Нагадаємо, у Харківській області викрили колаборанта, який агітував підтримувати окупантів, а також складав списки української літератури, яку представники країни-агресора мали знищити.
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