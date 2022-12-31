Росіяни "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до університету в окупованому Мелітополі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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31 грудня 2022

Російські окупанти заявили, що "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до самопроголошеного "государственного университета" в Мелітополі.

Призначений окупантами "ректор" і колаборант Андрій Чуйков заявив на відео, що у приймальну комісію закладу надійшла заявка від єнота з Херсона.

Єнот "подався" на два факультети: "Лісова справа" та "Факультет інформаційної безпеки", вигадують пропагандисти.

29 грудня Чуйков підписав "наказ" про зарахування єнота як "курсанта" на спеціалізований факультет інформаційної безпеки.

"Декан" закладу Юлія Іонова підписала викраденій тварині залікову книжку…

 Обличчя єнота, коли його викрали і "зарахували" до університету

Нагадаємо, окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку під час відступу. Потім російські військові знімали відео з єнотом на своїх позиціях.

Окупанти також викрали й інших тварин, зокрема віслюка, ламу та інших тварин. Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков сам ловив єнотів у вольєрі, однак потім пообіцяв, що нібито поверне тварин.

Також раніше у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни заявили про створення "Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренка". 

"Ректором" окупанти призначили колаборанта Андрія Чуйкова, який колись був підполковником міліції та викладачем Харківського університету МВС.

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