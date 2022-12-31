Росіяни "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до університету в окупованому Мелітополі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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31 грудня 2022

Російські окупанти заявили, що "зарахували" вкраденого єнота з Херсона до самопроголошеного "государственного университета" в Мелітополі.

Призначений окупантами "ректор" і колаборант Андрій Чуйков заявив на відео, що у приймальну комісію закладу надійшла заявка від єнота з Херсона.

Єнот "подався" на два факультети: "Лісова справа" та "Факультет інформаційної безпеки", вигадують пропагандисти.

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29 грудня Чуйков підписав "наказ" про зарахування єнота як "курсанта" на спеціалізований факультет інформаційної безпеки.

"Декан" закладу Юлія Іонова підписала викраденій тварині залікову книжку…

 Обличчя єнота, коли його викрали і "зарахували" до університету

Нагадаємо, окупанти викрали єнота з Херсонського зоопарку під час відступу. Потім російські військові знімали відео з єнотом на своїх позиціях.

Окупанти також викрали й інших тварин, зокрема віслюка, ламу та інших тварин. Директор кримського парку левів "Тайган" Олег Зубков сам ловив єнотів у вольєрі, однак потім пообіцяв, що нібито поверне тварин.

Також раніше у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни заявили про створення "Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренка". 

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"Ректором" окупанти призначили колаборанта Андрія Чуйкова, який колись був підполковником міліції та викладачем Харківського університету МВС.

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