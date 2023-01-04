Розчленувала 560 трупів: у США власницю похоронного бюро засудили за незаконний продаж тіл

У США колишню власницю похоронного бюро з Колорадо засудили до 20 років у в'язниці за шахрайство стосовно родичів померлих.

46-річна Меган Гесс разом зі своєю матір’ю розтинала тіла і продавала їхні частини медичним компаніям. Усього жінки розчленували 560 трупів, повідомляє Reuters.

69-річна мати Ширлі Кох також визнала себе винною в шахрайстві і була засуджена до 15 років ув'язнення.

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Згідно з судовими документами, основним обов’язком матері було подрібнення тіл.

"Гесс і Кох іноді використовували своє похоронне бюро, щоб, по суті, викрадати тіла та частини тіл, використовуючи шахрайські та підроблені форми донорів.

Поведінка Гесс і Кох завдала величезного емоційного болю родинам померлих", – заявив прокурор Тім Нефф.

Фото: Майк Вуд\Reuters

Справа Меган Гесс: як власниця похоронного бюро продавала органи

Меган Гесс керувала похоронним бюро "Сансет Меса" та компанією "Донорські послуги" у Монтроузі, штат Колорадо.

Федеральну справу проти неї та її матері відкрили після серії розслідувань Reuters про продаж частин тіла у США у 2016-2018 роках.

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Колишні працівники розповіли журналістам Reuters, що Гесс і Кох проводили несанкціоноване розчленування тіл. За кілька тижнів після публікації матеріалу Reuters у 2018 році ФБР провело обшук на підприємстві. Згодом жінок заарештували.

У липні 2022 року Гесс визнала свою провину, а вирок винесли 3 січня. Ексвласниця похоронного бюро отримала максимальний термін, який є у штаті Колорадо. Її мати Ширлі Кох сказала судді, що вибачилася і взяла на себе відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, у США незаконно продавати такі органи, як серце, нирки та сухожилля для трансплантації – їх можна лише віддати безкоштовно.

Але продаж частин тіла, як-от голови, рук та хребта для використання в наукових дослідженнях чи для навчання не регулюється федеральним законом. Це і робила Меган Гесс: вона продавала частини людських тіл компаніям, які проводять медичні навчання.

Фірми купували у Гесс руки, ноги, голови та тулуби мертвих людей, але не знали, що вони були отримані шахрайським шляхом.

При цьому у своєму похоронному бюро Гесс стягувала з сімей до 1000 доларів за кремацію, яка так і не відбувалася, заявили прокурори. Також вона пропонувала людям безкоштовну кремацію в обмін на пожертвування тіла.

Прокуратура заявила, що Гесс скоїла злочини, коли обманювала родичів померлих, брешучи про кремацію, розтинаючи тіла та продаючи їх без дозволу. Прокурори підкреслили "жахливу природу" шахрайської схеми Меган Гесс.

"Це найбільш емоційно виснажлива справа, яку я коли-небудь бачила", – додала суддя Крістін М. Аргуелло.

Водночас адвокат Гесс сказав, що обвинувачену несправедливо вважали монстром, а натомість вона була "зламаною людиною", поведінку якої можна пояснити черепно-мозковою травмою у віці 18 років.

На суді також виступили родичі померлих.

"Я носила багато масок, щоб приховати біль. Я ніколи не оговтаюсь", – сказала Тіна Шенон, дочка однієї з померлих жінок.