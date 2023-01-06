Харківські гвардійці заспівали колядку у храмі, пошкодженому авіаударом РФ. ВІДЕО

Цьогоріч, попри війну, у Харкові проходить традиційний Вертеп-Фест. Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади уже взяли у ньому участь.

Військові заспівали відому колядку "Нова радість стала" у храмі Андрія Первозванного, повідомила пресслужба Національної гвардії України та опублікувала відео.

Гвардійці 5-ї Слобожанської бригади беруть участь у цій акції щороку, починаючи з 2017-го. Водночас два роки поспіль військовий духовий оркестр очолював ходу колядників, які проходили центральними вулицями Харкова.

"Артисти оркестру постійно підтримують життя українських традицій у військовому колективі", – наголошують у Нацгвардії.

Раніше на Святвечір 6 січня гвардійці переодягалися у костюми героїв Вертепу та вітали своїх побратимів. Цього року військові знову вирішили стати учасниками Вертеп-Фесту. Їхньою метою було продемонструвати єдність та незламність українського народу.

На відео можна побачити, як восьмеро гвардійців символічно виконують колядку "Нова радість стала" у пошкодженому російськими обстрілами храмі Андрія Первозванного.

"Внаслідок авіаційного удару історична будівля зазнала пошкоджень. У мирний час у цьому храмі ми співали колядки, святкуючи Різдво Христове.

Сьогодні ми знову тут, аби нагадати: щасливі та вільні роки у нашій Славній Україні ще попереду", – наголосив начальник військового оркестру Володимир Столяров.

Крім того, організатори Вертеп-Фесту 2023 закликають українців долучатися до заходу у режимі онлайн. Колядку пропонують заспівати усім охочим 6 січня о 12:00.

"Де б ви не були, з ким поряд би ви не були, один чи колективом – давайте, всі разом заспіваємо колядку, дамо Україні захисний шар нашої любові, нашого бажання Перемоги та миру!" – підкреслюють організатори фестивалю.