Нацгвардійці знялися для календаря з тваринами заради порятунку чотирилапих. ФОТО

Рівненські нацгвардійці сфотографувались для благодійного календаря на 2023 рік разом із чотирилапими друзями заради порятунку тварин.

Також до акції долучились поліціянти та волонтери, повідомляє Західне територіальне управління Національної гвардії України.

Щорічну акцію провів Благодійний фонд "Лапа", щоб зібрати кошти для безпритульних тварин.

"Ми охороняємо громадський порядок та патрулюємо місто й область. Бачимо, що кількість безпритульних тварин значно збільшилася, навіть породистих, яких залишили на вулиці через війну", – каже молодший сержант НГУ Валентин.

Фото: НГУ

Чимало людей, які переїхали спочатку до Рівного, а згодом прямували далі, не змогли взяти тварин з собою та покинули їх тут.

"Досі в місті та області маємо значну кількість безпритульних тварин. Ми робимо в нашій організації все можливе, щоб захистити їх. Разом з волонтерами наші працівників знаходять тварин, лікують та шукають їм нових господарів", – каже голова благодійного фонду "Лапа" Інеса Шишкіна.

Рівненські нацгвардійці разом з чотирилапими відзнялись для календаря на 2023 рік

Календар з чотирилапими є щорічною акцією. Усі, хто бере в ній участь – від дизайнерів до фотографів – працюють безкоштовно.

"Тварини, яких відзняли для календаря, були хворими, занедбаними, просто в жахливому стані. Працівники фонду, волонтери та небайдужі люди допомогли їх перетворити на справжніх фотомоделей", – кажуть у Нацгвардії.

Така акція має привернути увагу громади та допомогти покинутим чотирилапим знайти нових господарів.

Безпритульних тварин перетворили на справжніх фотомоделей

Нагадаємо, схожа традиція також є у австралійських пожежників: з 1993 року вогнеборці збирають кошти на благодійність, зокрема на порятунок тварин, фотографуючись для календаря з голим торсом.

Раніше в Україні "5 каналу" запустив календар з фотографіями оголених журналісток до Дня ЗСУ, щоб купити рації військовим. Еротичний календар підписав Залужний та підтримав омбудсмен, але водночас ця ініціатива була неоднозначно сприйнята у мережі.