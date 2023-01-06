Скільки пар одружилося і дітей народилося у Києві з 24 лютого? Відповідає КМДА

У Києві за 315 днів повномасштабної війни з'явилося 22 600 нових сімей та народилося 13 965 дітей.

Втішну статистику озвучив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його даними, з 24 лютого у столиці народилися 7 235 українців та 6 730 українок. При цьому із них – 235 двієнь і три трійні. Одна з трієнь народилася у новорічну ніч.

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"Цьогоріч українці зустріли новий Переможний рік під обстрілами окупантів. Ворог запускав смертельні ракети та дрони по всій території України. Вони думають, що так вони нас налякають, думають, що зламають і зможуть схилити до їхнього "миру". І це ще раз доводить, що вони абсолютно не знають, хто ми, які ми і чим відрізняємося від них.

Сьогодні, поки ЗСУ нищить окупантів заради майбутніх поколінь, в Україні, і зокрема у Києві, щодня народжуються нові українці і створюються нові сім’ї", – підкреслив Микола Поворозник.

Нагадаємо, в умовах війни українцям неодноразово доводилося пристосовуватися до складних умов – роботи і життя під обстрілами та/або в окупації.

Раніше ми писали, як медсестра у блокадному Чернігові виходжувала новонароджених дітей, що народилися передчасно. А у Лисичанську лікарі прийняли пологи в 17-річної дівчини під час обстрілу міста.

Водночас на початку великої війни українські діти з'являлися на світ в укриттях.

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