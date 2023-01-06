Скільки пар одружилося і дітей народилося у Києві з 24 лютого? Відповідає КМДА

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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6 січня 2023

У Києві за 315 днів повномасштабної війни з'явилося 22 600 нових сімей та народилося 13 965 дітей.

Втішну статистику озвучив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його даними, з 24 лютого у столиці народилися 7 235 українців та 6 730 українок. При цьому із них – 235 двієнь і три трійні. Одна з трієнь народилася у новорічну ніч.

"Цьогоріч українці зустріли новий Переможний рік під обстрілами окупантів. Ворог запускав смертельні ракети та дрони по всій території України. Вони думають, що так вони нас налякають, думають, що зламають і зможуть схилити до їхнього "миру". І це ще раз доводить, що вони абсолютно не знають, хто ми, які ми і чим відрізняємося від них.

Сьогодні, поки ЗСУ нищить окупантів заради майбутніх поколінь, в Україні, і зокрема у Києві, щодня народжуються нові українці і створюються нові сім’ї", – підкреслив Микола Поворозник.

 Фото: VAKSMANV101/Depositphotos

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Нагадаємо, в умовах війни українцям неодноразово доводилося пристосовуватися до складних умов – роботи і життя під обстрілами та/або в окупації.

Раніше ми писали, як медсестра у блокадному Чернігові виходжувала новонароджених дітей, що народилися передчасно. А у Лисичанську лікарі прийняли пологи в 17-річної дівчини під час обстрілу міста.

Водночас на початку великої війни українські діти з'являлися на світ в укриттях

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