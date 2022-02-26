В Україні в укриттях народилися троє дітей

У Херсоні під обстрілами в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі, народилися два хлопчики.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають Війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо", – сказав міністр.

25 лютого в київському метро також народилася дівчинка. Дитину назвали Мія.

"Мія народилася в притулку цієї ночі в стресовому середовищі – бомбардуванні Києва. Її мама щаслива після цих важких пологів", – пише активістка та екозахисниця Ганна Гопко.

Віктор Ляшко також висловив подяку українським медикам, які тримають удар на рівні з військовими.

Він запевнив, що лікарні продовжують працювати, надаючи допомогу не тільки постраждалим в наслідок бойових дій, але, зокрема, пацієнтам з COVID-19, які потребують кисню.

"Жодна лікарня не зачинилась, всі працюють і надають медичну допомогу. Ніхто не злякався і всі мужньо дивимось в очі ворогу. Ми на своїй землі! Ми боронимо свої сім’ї. Кожен на своєму місці, як вміє", – сказав він.

Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що наразі на складах достатньо запасів медпрепаратів для безперебійної роботи аптек та постачання препаратів до лікарень.

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